Brasil rechaza la acción de EE. UU. en el Caribe: “Es incompatible con la vocación pacífica de la región”

Brasil denunció el lunes la presencia militar de Estados Unidos en aguas del sur del Caribe, en un contexto de creciente tensión con Venezuela, que aumentó las tropas en sus fronteras.

Estados Unidos desplegó buques de guerra con 4.000 efectivos de la marina en el mar Caribe y envió el fin de semana una decena de cazas F-35 a Puerto Rico como parte de un operativo antinarcóticos.

“La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región”, dijo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al abrir una reunión virtual de los BRICS en la que también participó su par chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin, ambos aliados de Venezuela.

El despliegue coincidió, además, con el aumento a US$ 50 millones de la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de nexos con el narcotráfico.

El jefe del Pentágono visitó Puerto Rico

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, realizó una visita sorpresa a Puerto Rico, según anunció la gobernadora de ese territorio, Jenniffer González, en la red social X.

La funcionará agradeció a Trump “y a su gobierno por reconocer el valor estratégico que Puerto Rico tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos y la lucha contra los carteles de la droga” en el hemisferio, “perpetuada por el narcodictador Nicolás Maduro”.

Hegseth también visitó el USS Iwo Jima, uno de los ocho buques de la marina en el Caribe, según una publicación del Pentágono en redes sociales. Allí se incluyó un video del líder de la cartera dirigiéndose al personal militar a bordo del barco de guerra, grupo al que se le dijo que estaba trabajando para “poner fin al envenenamiento del pueblo estadounidense”, en alusión al narcotráfico.

La visita se produjo una semana después de que Estados Unidos informó sobre el ataque a una supuesta embarcación de contrabando de drogas procedente de Venezuela, una acción que, según Trump, mató a 11 presuntos narcotraficantes de la pandilla Tren de Aragua, declarada organización terrorista por su gobierno.

Trump, además, advirtió el viernes a Venezuela que sus aviones serán “derribados” si representan una amenaza, luego de que cazas venezolanos sobrevolaron un buque estadounidense en el Caribe.

El gobierno de Venezuela calificó los señalamientos por narcotráfico de “gran farsa”. La vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, dijo que Washington busca “asegurarse un territorio geográficamente que le sea noble a las rutas del narcotráfico y asegurar las inmensas reservas energéticas de nuestro país”.

“Tu Vietnam latinoamericano”: gritaron jóvenes chavistas a Estados Unidos

“Ecucha, pitiyankee, lo que te voy a decir: a mi país no lo vas a intervenir. Escucha gringuito: estamos preparados (...), seremos tu Vietnam latinoamericano”, coreó un grupo de 300 jóvenes chavistas al término de un curso de adiestramiento militar en La Guaira.

Los militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recibieron preparación sobre el manejo de fusiles de guerra y tácticas defensivas para enfrentar una eventual invasión.

Maduro, en tanto, aumentó a 25.000 los efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe. La movilización refuerza operaciones en los estados de Táchira y Zulia, cerca de la frontera colombiana.

También se refuerza la vigilancia en la fachada caribeña, incluyendo costas de la Guajira y en el estado Falcón, donde están las refinerías de petróleo más importantes del país. Amplía, además, su presencia en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, este último fronterizo con Guyana.

