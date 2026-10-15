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Bukele quedó atrapado en su propia paradoja de “mano dura”; su modelo se desmorona

La propuesta de Nayib Bukele de dar libertad condicional para un porcentaje de presos de El Salvador deja muchas preguntas. Su modelo quiso ser tan rígido que ahora no tiene herramientas legales para liberar a las personas que metió a prisión, muchas por error.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
ES1001.TECOLUCA (EL SALVADOR) 31/03/2025- Fotografía cedida por el gobierno de El Salvador donde se observan custodios del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), trasladando a un grupo de detenidos provenientes de Estados Unidos, este lunes en Tecoluca (El Salvador). El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes que todos los integrantes de un nuevo grupo de personas deportadas al país centroamericano desde Estados Unidos, para que guarden prisión en una cárcel de máxima seguridad, son "asesinos" y "delincuentes de alto perfil". EFE/Gobierno de El Salvador /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está evaluando un programa de libertad anticipada.
Foto: EFE - Gobierno de El Salvador

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Humberto Adonay Escobar volvía de Guatemala a El Salvador en mayo de 2025 con una caja de accesorios de belleza que vendía por Facebook. Pasó la aduana, luego un control policial, pero kilómetros más adelante lo detuvieron unos militares que, como explica su hermana, Ingrid, no deberían haber estado cumpliendo tareas de la fuerza pública. Fue encarcelado sin un proceso justo y menos de tres meses después, el 6 de julio, murió bajo custodia del Estado.

El de Escobar es solo uno de los 575 casos de personas que han muerto bajo custodia del…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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Comentarios
  • Olegario(51538)Hace 13 minutos
    Carreta: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene un grado de favorabilidad y aprobación de entre el 90 % y el 92 % en octubre de 2026, de acuerdo con las encuestas más recientes: • CID Gallup (septiembre/octubre de 2026): Registra una aprobación ciudadana del 92 % (publicada en Diario El Mundo), con un 87 % de los salvadoreños considerando que el país avanza por el camino correcto. • TResearch (octubre de 2026): Sitúa la aprobación del mandatario en un 90 %, 8 puntos más.
  • Carlos(86809)Hace 52 minutos
    De la espriella seguidor de Bukele. ¡Que maravilla!!
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