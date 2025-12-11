¿Por qué el gobierno Trump decidió que Times New Roman es “más patriótica” que Calibri?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles un cambio que, aunque aparentemente menor, refleja el profundo viraje ideológico que la administración de Donald Trump ha impulsado en la burocracia federal: la eliminación de la tipografía Calibri en toda la correspondencia diplomática y el retorno obligatorio a Times New Roman.

La orden fue emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que la tipografía adoptada durante el gobierno de Joe Biden había sido “desperdiciada, confusa y contraria a la dignidad” de los documentos oficiales.

En un cable dirigido a todas las embajadas y consulados del país, filtrado a medios como AP y The Guardian, Rubio señaló que la decisión de 2023 de migrar a Calibri fue “un símbolo más de políticas equivocadas de diversidad, equidad e inclusión (DEI)” impulsadas por su predecesor, Antony Blinken.

De acuerdo con la comunicación, el cambio habría supuesto gastos de 145.000 dólares y, según el secretario, no cumplió el objetivo de mejorar la accesibilidad para personas con discapacidades, aunque la nota no aporta evidencia para respaldar esa afirmación.

“Cambiar a Calibri no fue de los actos más ilegales, inmorales o radicales asociados a la agenda DEI, pero sí fue un gesto cosmético que degradó la estética y el profesionalismo de nuestra correspondencia”, señala el cable citado por AP.

Rubio añadió que la tipografía sans serif, usada como estándar en productos Microsoft y recomendada por algunos colectivos de accesibilidad, “rompía la coherencia visual” con el membrete oficial del Departamento de Estado y con la tradición histórica de la diplomacia estadounidense.

El memorando complementario distribuido al personal instruye que todas las plantillas, comunicaciones internas y cables diplomáticos deben actualizarse inmediatamente para eliminar Calibri. Las únicas excepciones serán los documentos vinculados a tratados internacionales y nombramientos presidenciales, los cuales, por mandato legal, seguirán empleando Courier New en tamaño 12.

La medida se enmarca en el desmantelamiento sistemático de programas de diversidad que Rubio ha ejecutado desde enero, siguiendo directrices directas de Trump. Este proceso ha incluido la eliminación de oficinas encargadas de promover inclusión en Washington y en misiones en el extranjero, así como la suspensión de fondos de asistencia internacional dedicados a iniciativas DEI. El objetivo, según la Casa Blanca, es restaurar “estándares puramente meritocráticos” en el servicio público.

The Guardian subrayó que el memorando menciona explícitamente la intención de “abolir otro programa DEIA desperdiciado”, en referencia a la adopción de Calibri. El documento también invoca la directiva presidencial “One Voice for America’s Foreign Relations”, que exige uniformidad visual y discursiva en todas las comunicaciones diplomáticas.

