Casa Blanca responde con un sarcástico “tu mamá” a pregunta sobre reunión Trump y Putin

Altos funcionarios de la Casa Blanca respondieron con un sarcástico “Tu mamá” cuando un reportero les preguntó quién eligió el lugar para la próxima reunión entre el presidente Donald Trumpy el presidente ruso Vladimir Putin.

Funcionarios de la Casa Blanca respondieron “Tu mamá” a un periodista que preguntó sobre la próxima reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.

La respuesta fue dada por la secretaria de prensa Karoline Leavitt y reforzada por el director de comunicaciones Steven Cheung.

El comentario generó polémica por el tono sarcástico y poco profesional hacia la prensa.

La tensión entre la administración Trump y los medios ha aumentado por los ataques y descalificaciones constantes.

La Casa Blanca defendió la respuesta, alegando que el periodista era un “activista demócrata” y que la reacción fue “más que apropiada”.

Esta respuesta inesperada ocurre en medio de la incertidumbre sobre la realización de la cumbre, la cual originalmente se esperaba que se diera en Budapest tras el último encuentro en Alaska en agosto de 2025.

Sin embargo, fuentes oficiales han señalado que no hay planes inmediatos para que ambos líderes se reúnan próximamente, debido a la falta de avances sustanciales en las negociaciones sobre el alto el fuego en Ucrania y las complejidades políticas que rodean el conflicto, según el medio Politico.

Cuando un periodista de HuffPost preguntó a la Casa Blanca quién había elegido el lugar para la próxima reunión entre el presidente Donald Trumpy el presidente ruso Vladimir Putin, la secretaria de prensa Karoline Leavitt respondió con un comentario sarcástico: “Tu mamá lo hizo”, según The Independent.

Instead of answering Journalist @svdate, WH @PressSec Karoline Leavitt says "Your Mom Did."



Is America being run by 2nd graders? pic.twitter.com/UnIhmSzHQ8 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 20, 2025

Poco después, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, reforzó la broma con un simple “Tu mamá”, reportó el medio. Esta respuesta generó gran repercusión y mostró un tono inusual en la comunicación entre la Casa Blanca y la prensa.

Cuando HuffPost preguntó a Karoline Leavitt, si consideraba graciosa su respuesta sarcástica “Tu mamá” lo hizo, ella respondió: “Me resulta gracioso que realmente creas un diario. Eres un hacker de extrema izquierda que nadie toma en serio, ni siquiera tus colegas en los medios, solo que no te lo dicen a la cara. Deja de enviarme mensajes con tus preguntas falsas, sesgadas y tontas”.

Esta réplica reflejó la creciente tensión entre la prensa y la administración Trump, generando revuelo enredes sociales y medios internacionales.

El medio The Independent también le preguntó a la Casa Blanca si esta respuesta era apropiada, a lo que el portavoz, Taylor Rogers respondió que “era más que apropiada”.

“La persona que recibió estos mensajes de texto no es un reportero real, es un activista demócrata. Como resultado, la respuesta que recibieron fue más que apropiada”, dijo Rogers a The Independent.

La Casa Blanca parece haber intensificado su retórica. Durante una aparición el jueves en Fox News, Leavitt afirmó que el “principal electorado” del Partido Demócrata está compuesto por “terroristas de Hamas, extranjeros ilegales y criminales violentos”.

