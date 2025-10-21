Tiroteo en redada migratoria deja heridos a alguacil y migrante en Los Ángeles

Manifestantes levantan carteles durante una protesta frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois, EE. UU., el 11 de octubre de 2025. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Un alguacil estadounidense y un extranjero resultaron heridos este martes cuando un agente de la policía migratoria abrió fuego durante una operación en Los Ángeles, informó el gobierno.

Un alguacil estadounidense y un migrante resultaron heridos en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles.

El incidente ocurrió cuando el migrante intentó huir embistiendo con su vehículo a los agentes, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Los oficiales respondieron con disparos; el migrante fue herido en el codo y un agente, en la mano por una bala que rebotó.

Testigos aseguran que los agentes del ICE iniciaron el choque, contradiciendo la versión oficial del gobierno.

Casos similares en otras ciudades como Chicago y Ventura han generado críticas por el uso excesivo de fuerza en las redadas migratorias.

El incidente ocurrió cuando oficiales de migración intentaban capturar de nuevo a un “extranjero ilegal” en una operación que contó con el apoyo de los alguaciles federales, informó Tricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional.

“El extranjero ilegal utilizó su vehículo como un arma y comenzó a embestir a la patrulla de las fuerzas del orden en un intento de huir”, agregó McLaughlin en redes sociales.

“Temiendo por la seguridad del público y de los agentes, nuestros oficiales siguieron su entrenamiento y dispararon tiros de defensa”, describió.

“El extranjero ilegal fue impactado en el codo, y un oficial fue impactado en la mano por una bala que rebotó. Ambos están en el hospital”, detalló.

Imágenes tras el incidente muestran a un vehículo atrapado por otros tres.

El uso de vehículos de las fuerzas del orden para bloquear carros se ha vuelto un práctica común durante las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, en particular en ciudades liberales como Los Ángeles.

En varias ocasiones, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicaron que eran blanco de embestidas, pero después se revelan videos en los que se ve que los uniformados fueron quienes iniciaron el contacto.

La semana pasada un activista en el cercano condado de Ventura fue arrestado luego de un choque por el cual los agentes lo responsabilizaron.

Las imágenes grabadas por testigos mostraron que el vehículo federal fue el que golpeó el auto del sujeto.

En Chicago, la patrulla fronteriza le disparó a una mujer luego de que supuestamente golpeara el carro de un oficial, pero sus abogados argumentan que ella fue embestida por los agentes.

