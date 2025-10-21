Estadounidenses no pueden pagar sus autos: impagos evidencian presión financiera

Conductores en EE. UU. enfrentan mayores deudas por el aumento de precios y tasas en el sector automotriz. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

Cada vez más estadounidenses enfrentan dificultades para pagar sus cuotas mensuales de préstamos para automóviles, una señal de que los consumidores de bajos ingresos están bajo creciente presión financiera en el país, según The New York Times.

🔑Las claves de la morosidad en pagos de automóviles en EE. UU. (por si tiene afán)

La morosidad en préstamos para autos en EE. UU. alcanzó niveles récord, especialmente entre prestatarios de bajos ingresos.

Los precios de los vehículos y las tasas de interés más altas han elevado los pagos mensuales.

Empresas del sector, como Tricolor Holdings y First Brands, se declararon en bancarrota.

Aunque la economía parece estable, los hogares más vulnerables muestran señales de deterioro financiero.

Fitch anticipa que el rendimiento de los créditos automotrices seguirá empeorando por la inflación y el desempleo.

La economía estadounidense, en apariencia, se mantiene relativamente estable. Los consumidores continúan gastando, los ejecutivos empresariales permanecen mayormente optimistas y el mercado bursátil sigue en ascenso, todo esto a pesar de la persistente inflación y los aranceles punitivos.

A pesar de esto, las faltas en los pagos de familias de bajos y medios ingresos que son la base de la economía americana, podrían estar demostrando el aumento de dificultades financieras, según The New York Times.

Más que todo, entendiendo que en muchas ciudades y hasta suburbios de Estados Unidos, el uso de un automóvil es casi obligatorio, ya que este es el principal medio de transporte de muchos ciudadanos.

Según Fitch Ratings, la tasa de morosidad de 60 días o más en préstamos automotrices de alto riesgo alcanzó casi 6,5 % en enero y se ha mantenido cercana a ese nivel.

Los embargos han aumentado, prestamistas como Ally Financial y CarMax han alertado a los inversores sobre el desempeño de los créditos vehiculares, y más conductores están negociando vehículos que valen menos de lo que adeudan.

En las últimas semanas, las alertas en el sector automotriz se activaron tras las declaraciones de bancarrota de First Brands, fabricante de autopartes, y Tricolor Holdings, prestamista especializado en créditos para inmigrantes indocumentados y prestatarios de bajos recursos, según The New York Times.

El mes pasado, aproximadamente 2 % del total de préstamos vehiculares registraban mora significativa, un incremento respecto al año anterior, según un análisis de Cox Automotive sobre datos crediticios.

Investigadores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York descubrieron que la tasa de conversión a morosidad ha aumentado entre prestatarios de todas las zonas geográficas y rangos de puntaje crediticio.

Los investigadores advirtieron que el aumento de los precios de los autos y de las tasas de interés ha elevado los pagos mensuales, afectando a consumidores de todos los niveles.

Los más perjudicados son quienes tienen menores ingresos o puntajes crediticios, ya que muchos compraron vehículos usados durante la pandemia, cuando sus precios estaban inflados y ahora han caído.

En la pandemia, gracias al dinero de estímulo que brindaba el gobierno y los cheques de desempleo, muchos hogares lograron mejorar su puntaje crediticio.

Sin embargo, a partir de 2021, según The New York Times, los costos de productos como los vehículos se han incrementado y las tasas de interés más altas han elevado el precio de los financiamientos.

Los ahorros generados en tiempos de pandemia ya se consumieron, el impulso salarial para trabajadores de menores ingresos ha perdido fuerza y un mercado laboral antes vigoroso ha empezado a deteriorarse.

Analistas señalaron que es poco probable que el deterioro de los créditos automotrices represente una amenaza para el sistema financiero en su conjunto.

Según datos de la Fed de Nueva York, los saldos de préstamos vehiculares en el segundo trimestre constituyeron menos del 10 % de los US 18,4 billones en deuda de los hogares, y los préstamos automotrices de alto riesgo son apenas una fracción del total.

A pesar de esto, el mes pasado Fitch anticipó para The New York Times que el rendimiento de los préstamos para automóviles empeoraría respecto al año pasado “en medio de un crecimiento económico más débil, un mayor desempleo y una inflación relacionada con los aranceles”.

