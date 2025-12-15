Chile protesta por “graves e inaceptables” ataques de Petro contra Kast

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (izq) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast (der). Foto: Archivo Particular

Chile protestó el lunes frente a Colombia tras juzgar como “inaceptables” los dichos del presidente Gustavo Petro contra el mandatario electo chileno, José Antonio Kast, a quien acusó de ser “hijo de Hitler” luego de su triunfo en el balotaje.

El gobierno de izquierda de Gabriel Boric se molestó con Petro, uno de sus aliados en la región, debido al mensaje en X en el que lamentó la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara el domingo.

“Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”, dijo en una declaración a la prensa el canciller Alberto van Klaveren.

En su cuenta de X, Petro comentó tras el triunfo de Kast que “el fascismo avanza” y añadió que jamás le daría “la mano a un nazi y a un hijo de nazi”.

“Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, agregó.

La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda.



Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al.mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí… https://t.co/5IJmYqYidQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

Kast, un admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile y levantó un próspero negocio de embutidos que heredó el hoy gobernante electo.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler.

Pero Kast afirmó que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi.

Las declaraciones del presidente Petro “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna, y no solo denotan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile”, agregó el canciller van Klaveren.

Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo por un período de cuatro años.

