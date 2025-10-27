Albania dice que su ministra hecha con IA se “embarazó” y tiene 83 hijos digitales

Una captura de pantalla de Diella, una ministra del gobierno albanés generada por inteligencia artificial, se muestra en pantallas en Belgrado, Serbia. Foto: EFE - ANDREJ CUKIC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El primer ministro de Albania, Edi Rama, anunció en el Global Dialogue de Berlín que la ministra de inteligencia artificial del país, Diella, está “embarazada” y dará “a luz” a 83 asistentes digitales. Estos “hijos” serán asistentes virtuales para cada uno de los 83 miembros del Partido Socialista en el Parlamento albanés.

🔑 Las claves de las funciones de Diella (por si tienes afán):

Albania convirtió una inteligencia artificial en ministra y le asignó una función central en la administración parlamentaria.

Ahora, Diella “parirá” 83 asistentes digitales, uno por cada parlamentario socialista, integrando la inteligencia artificial en la vida política diaria.

Los asistentes compartirán información, aprenderán colectivamente y ayudarán en la gestión de información legislativa.

La iniciativa posiciona a Albania como el primer país del mundo en formalizar una IA como ministra y dotarla de “descendencia” digital para tareas institucionales.

Aunque es una propuesta que se sale de las formas tradicionales de hacer política y hasta de usar la IA, esta es una estrategia del gobierno que busca revolucionar ambos aspectos, integrando las últimas tecnologías en sus políticas.

Los “hijos” de Diella estarán conectados a la red central de la ministra IA, compartiendo conocimiento y funciones para mejorar la eficiencia, transparencia y la toma de decisiones basada en datos en la administración parlamentaria, según Indian Express.

Le recomendamos: Sudán: qué significa la toma de El Fasher en medio de la guerra

Por ejemplo, cada asistente digital documentará sesiones, notificará ausencias y sugerirá intervenciones a los diputados. Esta digitalización supone, según Rama, una revolución en la forma de gobernar y modernizar el Estado.

Sin embargo, la propuesta ha generado debate. Albania es el primer país en nominar formalmente a una IA como ministra y proveerle “descendencia” digital para tareas institucionales clave.

Por otro lado, el hecho de representar a la IA con una figura femenina ha despertado críticas. Diella, simboliza pureza y resistencia frente a la corrupción, un contraste con la política tradicional dominada por hombres y prácticas controvertidas, según el Consorcio Europeo para la Investigación Política.

Le podría interesar: “Perdería el apoyo”: Trump y Rubio advierten a Israel por sus planes en Cisjordania

Este mismo consorcio resalta que en Diella, el énfasis en el “servicio” refuerza roles de género ligados al cuidado. El traje tradicional de Zadrimë que luce el avatar de Diella enlaza la cultura albanesa con la modernidad digital, legitimando la relación entre feminidad, tecnología y Estado.

👉 ¿Quién es Diella?

Diella fue nombrada ministra en septiembre de 2025 con la misión de liderar reformas para aumentar la transparencia y combatir la corrupción en las adquisiciones públicas, según The Times of India.

Su función es evaluar, supervisar y recomendar sobre contratos y licitaciones bajo criterios algorítmicos estrictos, eliminando el favoritismo, sobornos e influencias políticas en los procesos. El gobierno asegura que el objetivo es un sistema “100% libre de corrupción”.

Lea también: De baterista de metal a primera mujer en liderar Japón: esta es Sanae Takaichi

Antes de asumir el cargo, Diella ya funcionaba como asistente virtual dentro de la plataforma de servicios ciudadanos de Albania.

📌 ¿Una solución para la corrupción?

Según The Times of India, Albania ha enfrentado escándalos de corrupción y desconfianza ciudadana. Por ello, el nombramiento de Diella es una estrategia para reemplazar los sesgos humanos por una “justicia algorítmica”.

Le sugerimos: Escándalo en Perú: congresista usó a sus asesores para cortarse las uñas y cocinarle

Algunas de las funciones clave de Diella para combatir la corrupción son la “gestión automatizada e imparcial”, ya que el gobierno cree que todas las adjudicaciones y licitaciones pasan a ser evaluadas por IA, bajo criterios objetivos (precio, calidad, experiencia), eliminando la intervención humana.

Según el gobierno, los procesos y resultados se registran y publican, facilitando el escrutinio público y reduciendo los acuerdos privados y pagos ilegales. También dice que la IA carece de vínculos, motivaciones personales o partidistas, y no se le puede sobornar, lo que facilita la transparencia.

Por último, todos los movimientos quedan registrados, dificultando alteraciones o manipulaciones fuera del sistema.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com