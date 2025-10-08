Colombia, en el ranking de países latinoamericanos con más rechazos de la visa de EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado desde hace más de ocho meses por Donald Trump, tomó la decisión de que todo trámite de visado deberá realizarse exclusivamente en la Embajada o el Consulado estadounidense del país de residencia o de nacionalidad del solicitante. Foto: Agencia AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó los datos de 2024 sobre las visas tipo B —destinadas a turismo y negocios— y reveló una disparidad en las tasas de aprobación en América Latina. De acuerdo con el análisis hecho por Latinometrics, Colombia hace parte del grupo de los 10 países de la región con mayor número de rechazos.

Nicaragua encabeza la lista, con una desaprobación del 60 % de las solicitudes, seguido por Cuba, Haití, El Salvador y República Dominicana, todas con índices superiores al 40 %. En contraste, países del Cono Sur, como Uruguay, Argentina y Chile, mantienen tasas por debajo del 20 %. Colombia, por su parte, tiene el 26 % de peticiones denegadas.

Por debajo de ese número están Perú (25 %), Chile (22 %) y Panamá (21 %), además de Paraguay (20 %), Brasil (18 %), México (17 %), Costa Rica (14 %), Argentina (12 %) y Uruguay (10 %). Es decir, los países andinos y centroamericanos enfrentan mayores obstáculos migratorios.

El informe también destaca que, fuera de América Latina, naciones como Irán y Nigeria presentan índices de rechazo comparables a los más altos del continente, mientras que países europeos como España, Francia y Alemania, integrantes del Visa Waiver Program, mantienen tasas casi nulas, cercanas al 0 %.

De acuerdo con el análisis, estas diferencias responden a los criterios de riesgo migratorio y estabilidad económica que utiliza el Gobierno estadounidense para aprobar o denegar las solicitudes de visa. Ahora bien, el rechazo también depende del historial de aplicaciones previas, vínculos familiares en Estados Unidos y evaluaciones de riesgo individual.

¿Qué cambios hay para aplicar a la visa estadounidense?

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado desde hace más de ocho meses por Donald Trump, tomó la decisión de que todo trámite de visado deberá realizarse exclusivamente en la Embajada o el Consulado estadounidense del país de residencia o de nacionalidad del solicitante. Es decir, ya no se puede hacer a través de un tercer país.

Además, eliminó las exenciones de entrevista consular para la mayoría de los solicitantes. Durante la pandemia del coronavirus, el Departamento de Estado flexibilizó esa exigencia, pero esa medida se revirtió con la normalización de los servicios consulares y el aumento de solicitudes.

Por último, quienes apliquen para las visas de no inmigrante ahora tendrán que pagar una tarifa adicional de US 250 en la solicitud de este documento, lo que elevó su precio a US 435. De acuerdo con la información oficial, ese monto es reembolsable si se cumplen las normas migratorias de Estados Unidos. Según estadísticas del Departamento de Estado, el año pasado 11 millones de visitantes obtuvieron dicho tipo de visado.

