EE. UU. desestimó la denuncia de Maduro sobre un ataque contra la Embajada en Venezuela

Luego de que Nicolás Maduro denunció un supuesto plan para atacar la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el país norteamericano marcó distancia de lo dicho por el líder chavista. De hecho, recordó que desde hace seis años suspendió sus operaciones allí, por ende, no tiene presencia diplomática.

Un portavoz del Departamento de Estado, citado por la agencia Europa Press, se limitó a decir: “No hacemos comentarios sobre conversaciones diplomáticas ni divulgamos detalles de procedimientos de seguridad”.

A la par, mencionó que en marzo de 2019 se retiró a todo el personal diplomático de la Embajada en Caracas y se cancelaron las operaciones. “Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso”.

Sobre ello, reiteró que la seguridad del personal diplomático y de sus ciudadanos en el extranjero es “máxima prioridad” para el Gobierno, que no recomienda viajar a Venezuela “bajo ningún concepto”.

¿Qué denunció Nicolás Maduro sobre la Embajada de Estados Unidos?

El ocupante del Palacio de Miraflores, sin presentar evidencias, denunció “la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista, local, colocara una carga explosiva” contra la sede diplomática, basado en información de “dos fuentes” del sistema de inteligencia, según dijo en su programa semanal “Con Maduro+”, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El martes advirtió que los responsables estarían en Estados Unidos.

Sus pronunciamientos se conocieron en medio de las elevadas tensiones que hay entre Washington y Caracas, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe y sus ataques contra embarcaciones supuestamente narcotraficantes. También se dieron a conocer justo cuando medios locales aseguraron que Donald Trump habría dado por terminado el enfoque diplomático frente a Venezuela, ordenándole al encargado Richard Grenell terminar toda comunicación.

