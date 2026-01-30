Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América

Colombia reanuda los vuelos de deportación desde EE. UU. antes de la cita Petro-Trump

La Cancillería dio a conocer la decisión, luego de que una de las primeras tensiones entre ambos gobernantes se diera por cuenta de la deportación de migrantes colombianos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
30 de enero de 2026 - 02:10 p. m.
Ciudadanas colombianas deportadas de Estados Unidos caminan frente a funcionarias de la Cruz Roja en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá (Colombia).
Ciudadanas colombianas deportadas de Estados Unidos caminan frente a funcionarias de la Cruz Roja en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá (Colombia).
Foto: EFE - Carlos Ortega
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A pocos días de que los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, se reúnan en la Casa Blanca tras un año de fuertes tensiones, la Cancillería dio a conocer que se reanudan los vuelos de deportación procedentes del país norteamericano.

En un mensaje en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano informó que, “siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales (...) y en cooperación con la Fuerza Aérea, reanudamos los vuelos de repatriación de deportados desde Estados Unidos”.

Vínculos relacionados

Aerolíneas españolas prolongan la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela
España abre las puertas a medio millón de migrantes: 200.000 colombianos serán beneficiados
Las secuelas de Mineápolis dejan al Departamento de Seguridad Nacional sumido en el caos

Este tema, de hecho, fue lo que detonó el primer roce entre el gobierno colombiano y la administración estadounidense. En enero del año pasado, pocos días después de la posesión de Donald Trump en su segundo mandato, Petro no autorizó la entrada al país de dos aviones que venían de Estados Unidos con deportados, pues alegó que, al estar esposados, no estaban recibiendo un trato digno.

Eso llevó a una respuesta tajante, que marcó línea de lo que ha sido la política exterior de Donald Trump en estos 12 meses: los aranceles. En esa ocasión, el magnate alcanzó a ordenar un gravamen del 25 % para Colombia (con el riesgo de aumentar al 50 %) y amenazó con anular las visas a los funcionarios del gobierno, además de que el servicio consular se suspendió por un corto período. Petro respondió en reciprocidad. Esa crisis se contuvo gracias a las gestiones diplomáticas.

Ahora, un año después, tiempo en el que se dio la descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y en el que Estados Unidos le removió la visa a Petro “por acciones imprudentes e indendiarias” —luego de la participación del mandatario colombiano en una marcha propalestina en Nueva York, donde les dijo a los militares estadounidenses que “no apunten sus fusiles contra la humanidad”, algo que fue interpretado como un mensaje para que desobedecieran a Trump—, se está a la espera de saber qué pasará con la cita que ambos líderes tendrán en la Casa Blanca este martes 3 de febrero.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Colombia

Gustavo Petro

Estados Unidos

Donald Trump

Migración

Palestina

Nueva York

Narcotráfico

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.