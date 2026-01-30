Colombia reanuda los vuelos de deportación desde EE. UU. antes de la cita Petro-Trump

Ciudadanas colombianas deportadas de Estados Unidos caminan frente a funcionarias de la Cruz Roja en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

A pocos días de que los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, se reúnan en la Casa Blanca tras un año de fuertes tensiones, la Cancillería dio a conocer que se reanudan los vuelos de deportación procedentes del país norteamericano.

En un mensaje en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano informó que, “siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales (...) y en cooperación con la Fuerza Aérea, reanudamos los vuelos de repatriación de deportados desde Estados Unidos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente @petrogustavo, y en cooperación con la @FuerzaAereaCol, reanudamos los vuelos de… pic.twitter.com/atktikvZsA — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 30, 2026

Este tema, de hecho, fue lo que detonó el primer roce entre el gobierno colombiano y la administración estadounidense. En enero del año pasado, pocos días después de la posesión de Donald Trump en su segundo mandato, Petro no autorizó la entrada al país de dos aviones que venían de Estados Unidos con deportados, pues alegó que, al estar esposados, no estaban recibiendo un trato digno.

Eso llevó a una respuesta tajante, que marcó línea de lo que ha sido la política exterior de Donald Trump en estos 12 meses: los aranceles. En esa ocasión, el magnate alcanzó a ordenar un gravamen del 25 % para Colombia (con el riesgo de aumentar al 50 %) y amenazó con anular las visas a los funcionarios del gobierno, además de que el servicio consular se suspendió por un corto período. Petro respondió en reciprocidad. Esa crisis se contuvo gracias a las gestiones diplomáticas.

Ahora, un año después, tiempo en el que se dio la descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y en el que Estados Unidos le removió la visa a Petro “por acciones imprudentes e indendiarias” —luego de la participación del mandatario colombiano en una marcha propalestina en Nueva York, donde les dijo a los militares estadounidenses que “no apunten sus fusiles contra la humanidad”, algo que fue interpretado como un mensaje para que desobedecieran a Trump—, se está a la espera de saber qué pasará con la cita que ambos líderes tendrán en la Casa Blanca este martes 3 de febrero.

