Colombia recibe “con gran preocupación” amenaza militar de Donald Trump

La Cancillería colombiana expresó que recibe “con gran preocupación” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este martes afirmó que Colombia o cualquier país que produzca y venda cocaína es susceptible a un ataque militar por parte del país norteamericano.

La cartera de Exteriores señaló que con esto el mandatario estadounidense “sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”.

A través de su comunicado, dijo que “Colombia continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida”.

La respuesta diplomática se da luego de que el presidente Gustavo Petro le respondiera directamente a Trump a través de su cuenta de X.

“Lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, le dijo el mandatario.

“Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es es Colombia”, agregó.

En su comunicado, la Cancillería dijo también que el país “impulsa la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”.

Asimismo, reafirmó el “compromiso con la paz, la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional; y como parte de la región latinoamericana y caribeña se rechaza cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano”.

Finalmente, hizo un llamado “urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.

La nueva escalada en las tensiones entre ambos países ocurre mientras Washington tiene desplegado en el Caribe cerca del 20 % de su flota naval, incluyendo el portaaviones más potente del mundo, bajo el argumento de defender las costas estadounidenses del narcotráfico.

Durante esta campaña militar, Estados Unidos ha matado a 82 personas en 21 bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de que son narcoterroristas, sin presentar evidencia de ello.

La falta de un debido proceso ha llevado a distintas voces, incluida la de Naciones Unidas, a calificar estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

Caracas, por su parte, ha dicho que el objetivo de esta presión militar es el derrocamiento de Nicolás Maduro.

