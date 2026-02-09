Colombia y EE. UU. atacan un narcosubmarino: “Alianzas sólidas dan resultados sólidos”

Imagen compartida por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley que muestra una operación conjunta entre Colombia y Estados Unidos contra el narcotráfico. Foto: Red social X de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que hace parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, confirmó a través de redes sociales que cooperó con Colombia para llevar a cabo un operativo contra el narcotráfico. Esto se dio a conocer pocos días después de la reunión que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

A través de redes sociales, la oficina detalló que, con su apoyo, “las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta para atacar un narcosubmarino”. Según la información que trascendió, se destruyeron 10 toneladas de cocaína con un valor de USD 441 millones y fueron arrestados cuatro narcotraficantes. “Las alianzas sólidas dan resultados sólidos” fue la frase con la que terminó el anuncio.

With INL support, Colombian security forces executed a joint operation to target this narco-sub. 10 tons of cocaine worth $441M are now destroyed & 4 narco-traffickers arrested. Strong partnerships deliver strong results. 🇺🇸🇨🇴 pic.twitter.com/kWYuaN3Ua9 — US Dept of State INL (@StateINL) February 9, 2026

Esto se dio a conocer después del encuentro de alto nivel en Washington, tras el cual el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, le afirmó a este diario que “se perseguirán a los capos del narcotráfico sin distinción”. A la par, el mandatario colombiano mencionó en entrevista con El Espectador que ante Trump no expresó como objetivo la certificación de Colomia en la lucha contra las drogas, sino, más bien, un entendimiento que permita verificar los números y construir una política “eficaz”.

Esta operación ocurrió en medio de las tensiones que ha generado la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó en el derrocamiento de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico ante un tribinal en Nueva York. Los múltiples bombardeos que llevó a cabo Washington en el mar Caribe recibieron resparos internacionales, pues se argumentó que pudo haber ejecuciones extrajudiciales en medio de ello.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com