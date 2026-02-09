“Sigue en desaparición forzada. Exigimos fe de vida”: hijo de Juan Pablo Guanipa

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado antichavista Juan Pablo Guanipa, denunció que desconoce el paradero de su padre, luego de que "hombres no identificados" se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que revocó la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Ramón Guanipa, hijo del dirigente político Juan Pablo Guanipa, denunció el “secuestro” de su padre pocas horas después de haber quedado en libertad, luego de estar preso por más de ocho meses en Venezuela, y exigió una prueba de vida. Advirtió que, pese a que el Ministerio Público anunció que el exdiputado tendrá casa por cárcel, la medida no se ha cumplido.

“Mis hermanos y yo estamos molestos. No podemos poner medias tintas aquí: estamos molestos, enojados, porque esta situación tiene que cesar ya”, expresó el joven, citado por la prensa venezolana: “No podemos seguir siendo pusilánimes, tibios, ante cómo vejan los derechos humanos de todo el mundo. Es mi padre, primero que un dirigente y líder político. Es mi padre y no tenía 12 horas de haber salido cuando se lo vuelven a llevar. Eso lo pueden hacer con quien sea, ¿y no vamos a decir nada?”.

En una rueda de prensa desde la sede Primero Justicia, exigió una prueba de vida y aseguró que él “no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación, y no sabemos dónde está (...). Sigue en desaparición forzada. Hablar, declarar y expresarse no es delito, y no podemos seguir permitiendo ser penados por ello”.

Según la boleta de excarcelación que mostró, su padre solo tenía la condición de presentarse cada 30 días ante un tribunal y tenía prohibido salir del país, razón por la cual mencionó que no considera un delito las expresiones que tuvo al salir de prisión a favor de la liberación de los presos políticos.

“Si nosotros, como venezolanos, empezamos a ver la expresión como un crimen y no hablamos nunca, entonces ¿cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando decides que terminó, y la libertad también es una voluntad y una decisión", agregó el joven: “No podemos ser libres porque alguien más lo dijo. Nosotros somos libres desde que lo decidimos, así que mi padre no puede ser un criminal, culpado y descontextualizado solo porque salió a dar una declaración”.

En consecuencia, responsabilizó a Delcy Rodríguez, la nueva líder chavista, de la más reciente aprehensión de su padre y advirtió que es una contradicción volver a apresarlo en momentos en los cuales se llama a la reconciliación nacional y se está a punto de aprobar una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.

Ramón Guanipa enfatizó en que los liderazgos en las calles no suponen ningún crimen y, a la vez, en que “los venezolanos tienen derecho a ver a sus líderes libres y alegrarse por ello, y no pueden ser criminalizados por eso. La dirigencia política también tiene derecho no solo a celebrar su libertad, sino a luchar por el resto de los presos políticos que siguen injustamente detenidos”.

