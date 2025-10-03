Colombianos desaparecidos y asesinados en México: cifras en aumento y familias sin apoyo

Una persona observa fotografías en el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas este sábado, en Ciudad de México (México). Foto: EFE - José Méndez

Los casos de desaparición de colombianos en México no son nuevos, pero el tema volvió a encender las alarmas tras el hallazgo de los cuerpos de los cantantes Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrer, conocidos artísticamente como 8B-King y DJ Regio Clown9.

Ambos habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre y, según informó la Fiscalía mexicana, fueron localizados sin vida en el municipio de Cocotitlán, en los límites entre el Estado de México y la capital.

🔑 Sobre las desapariciones en México (por si tiene afán)

Entre mayo de 2004 y mayo de 2024, 658 familias colombianas han sido afectadas por desapariciones en México.

Cifras de la Cancillería de Colombia indican que más de 400 colombianos han sido asesinados y al menos 226 permanecen desaparecidos en ese país.

Organizaciones civiles denuncian que los consulados no ofrecen respuestas efectivas, por lo que la mayor ayuda proviene de colectivos y familiares de las víctimas.

Casos como el de Ania Margoth Acosta Rengifo,muestran cómo muchos hechos quedan invisibilizados por la falta de cobertura mediática.

a Asociación de Colombianos en Baja California indica que una desaparición debe reportarse a la Comisión de Búsqueda, Fiscalía, Comisión de Atención a Víctimas y Consulado.

Según información del medio La Silla Rota, más de 400 colombianos han sido asesinados de forma violenta en México y otros 226 han sido desaparecidos, según cifras oficiales de la Cancillería de Colombia.

Entre mayo de 2004 y mayo de 2024, unas 658 familias colombianas han tenido que vivir con el dolor de no saber el paradero de sus seres queridos.

“Hay muy poco interés en el tema, los estados se enfocan en otros asuntos y, al ser independientes, cada uno tiene su propia legislación, por lo que hay escaso apoyo y pocas leyes que regulen las desapariciones”, aseguró Paola Morales para El Espectador, presidenta de la Asociación de Colombianos en Baja California, que se dedica a localizar colombianos desaparecidos en México en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

📌 Casos silenciosos

Más allá de los episodios mediáticos, numerosos colombianos desaparecidos en México permanecen en el anonimato. La Silla Rota documentó el caso de Ania Margoth Acosta Rengifo, cuyo cuerpo apareció en una fosa clandestina en Michoacán y apenas obtuvo cobertura mínima en la prensa local antes de ser olvidado.

Su abogado en México, Juan Carlos Gutiérrez, recordó que Ania estaba en una condición de alta vulnerabilidad: “ser mujer, ser migrante, ser afrodescendiente y vivir sola”. La joven había denunciado sentirse acosada por un hombre al que describía como “mafioso”, quien la agredía sexualmente y la obligaba a pelear con otras personas.

La situación es similar a la de otras víctimas invisibilizadas. Paola Moreno, presidenta de la Asociación de Colombianos en Baja California, advirtió: “Estamos buscando a Liz de Joanna desde hace más de un año. Estamos buscando a Elizabeth Pachón desde hace más de cuatro años. Buscamos a mucha gente y nadie ayuda”.

👉 ¿Qué hacer si un colombiano desaparece en México?

La Asociación de Colombianos en Baja California indica que el proceso a seguir es:

Reportar el caso ante la Comisión Nacional de Búsqueda, evitando compartir números personales para no exponerse a extorsiones. Presentar la denuncia formal ante la Fiscalía mexicana. Acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la asignación de un abogado. Notificar el caso al Consulado colombiano.

