Colombianos detenidos en Venezuela: Cancillería confirma 38 casos y exige respuestas a Maduro

Un grupo de personas participa en una manifestación a las afueras del Palacio de Justicia, en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE - Henry Chirinos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno de Gustavo Petro confirmó este martes, por medio de la Cancillería, que 38 ciudadanos colombianos permanecen detenidos arbitrariamente en Venezuela.

🔑Las claves de los colombianos detenidos en Venezuela (por si tiene afán)

Cancillería confirma que 38 colombianos siguen detenidos en Venezuela.

No hay información sobre cargos, paradero ni tribunales.

Se impide asistencia consular, violando la Convención de Viena.

Organismos internacionales denuncian patrón de represión.

Amnistía Internacional alerta sobre crímenes de lesa humanidad.

El abogado Andrés Soto radicó un derecho de petición ante la Cancillería de Colombia en el que señaló que actualmente 35 hombres y tres mujeres colombianos se encuentran detenidos en Venezuela. Sin embargo, advirtió que el gobierno venezolano no ha entregado información sobre los delitos que se les imputan, los tribunales que adelantan sus procesos, los lugares de reclusión ni las fechas exactas de sus detenciones.

“38 colombianos permanecen secuestrados por el régimen de Maduro. ¡GRAVÍSIMO!“, manifestó el abogado en la red social X.

Le recomendamos: El poder de Maduro en Venezuela: entre el narcotráfico y las economías ilegales

En respuesta al derecho de petición presentado por Soto, la Cancillería confirmó la información.

“La Cancillería confirma que ascienden a 38 los colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela (35 hombres y 3 mujeres)”, escribió Soto en su cuenta de X, quien precisó que se desconoce el paradero, cargos atribuidos y situación jurídica. Agregó que se sigue impidiendo la asistencia consular, violando la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares", aseguró la Cancillería en un comunicado.

Adicionalmente, la Oficina de Exteriores asegura que no hay avances en el proceso y que “todo depende de Caracas”.

Le pregunté a la @CancilleriaCol por la situación de los colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela y en esto se resume la respuesta:



- Van 35 desde el 28/07/2024 a la fecha.



- Venezuela no informa sobre su paradero, situación jurídica ni cargos.



- Extraoficialmente se… pic.twitter.com/mj3bWqRJFf — Andrés Soto (@andres_sotov) August 1, 2025

“En definitiva, mientras el gobierno colombiano promueve públicamente acuerdos y “lazos de amistad” con Maduro, este tiene secuestrados a 35 colombianos sin dar información y sin respetar sus derechos. También es inaceptable seguir después de un año con el cuento de esperar las actas”, aseguró Andrés Soto por medio de su cuenta de X.

También puede leer: Venezuela excarceló a un grupo de presos políticos, aseguraron líderes opositores

🎤 Lo que se dice sobre los arrestos arbitrarios bajo el régimen de Maduro

La declaración de la Cancillería se inscribe en un escenario caracterizado por denuncias persistentes de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en Venezuela, las cuales, según organismos de derechos humanos, responden a un patrón estructural de represión asociado al gobierno de Nicolás Maduro.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha advertido en distintas ocasiones sobre las detenciones ilegales en Venezuela.

“El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria insta al Estado venezolano a garantizar el debido proceso y a liberar a las personas detenidas sin fundamento legal”, aseguró el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en su informe de 2023.

Le podría interesar: Venezuela anuncia operación antidrogas tras acusaciones contra Maduro: esto se sabe

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com