EE. UU. no descartaría el uso de tropas en tierra para enfrentar el narco en América Latina

Foto de archivo del ataque estadounidense llevado a cabo el 8 de marzo contra una supuesta narcolancha. Foto: AFP - HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana, durante su comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Joseph Humire, subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, dio a entender que la administración de Donald Trump no descarta la posibilidad de utilizar tropas terrestres para enfrentar a los carteles del narcotráfico en Latinoamérica.

Lo que se ha hecho hasta ahora, que corresponde a la ofensiva en aguas del Caribe y el Pacífico, que ha resultado en 45 ataques que han dejado 157 víctimas mortales entre el 2 de septiembre de 2025 y el 8 de marzo de este año, es “solo el comienzo”, de acuerdo con lo dicho por el funcionario en la audiencia dentro del hemiciclo.

Le sugerimos: El FBI investigó al funcionario de EE. UU. que renunció porque “Irán no era una amenaza”

Los legisladores demócratas se mostraron preocupados frente a que esto resulte en “una guerra interminable” sin objetivos claros y sin una fecha de terminación. A la vez, cuestionaron las afirmaciones acerca de que la ofensiva de seis meses para hundir embarcaciones de contrabando esté teniendo un impacto significativo en la entrada de drogas ilegales en las fronteras estadounidenses. También expresaron dudas frente a si esas acciones constituyen crímenes de guerra.

Sin embargo, Humire insistió en que la Operación Lanza del Sur está “salvando vidas estadounidenses” y complementa los demás mandatos del presidente Donald Trump en materia de seguridad fronteriza. “La interdicción es necesaria, pero insuficiente”, afirmó: “La disuasión tiene un efecto sobre los narcoterroristas y aumenta los riesgos asociados a sus movimientos”.

Humire afirmó que, desde el inicio de las operaciones militares, las autoridades han observado una reducción del 20 % en las embarcaciones sospechosas de transportar drogas que navegan por el Caribe y una reducción del 25 % en el tráfico del Pacífico oriental. La duda de unos legisladores era si esas cifras se traducen realmente en una menor cantidad de drogas en las calles estadounidenses, o si son simplemente una prueba de que los contrabandistas se ven obligados a utilizar otras rutas marítimas o terrestres, como resumió el medio Politico.

También le puede interesar consultar el en vivo sobre la guerra en Oriente Medio

En contraposición, los republicanos elogiaron en gran medida las operaciones antidrogas del Ejército. “Defender la patria no termina en nuestra frontera”, declaró el presidente del comité, Mike Rogers: “También exige enfrentar las amenazas en su origen. El presidente ha dejado claro que los narcoterroristas y las potencias extranjeras hostiles no encontrarán refugio ni apoyo en ningún lugar de nuestro hemisferio”.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

En el marco de la primera Cumbre Escudo de las Américas, celebrada hace unas semanas en Miami entre el presidente Donald Trump y aliados suyos de la región, como el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa, se llegó a un acuerdo para formar una alianza destinada a combatir el narcotráfico y el crimen organizado

“Acordamos usar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y sus redes terroristas”, dijo el jefe de la Casa Blanca. De hecho, el presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó la ausencia del país en ello, frente a lo cual Washington respondió que Bogotá no coopera lo suficiente para entrar en esa coalición contra el narco. En una llamada posterior, se supo que Trump le ofreció disculpas “por algún inconveniente previo relacionado con una invitación a Miami”.

Le sugerimos: El fin de Padrino López: el general de las múltiples derrotas

Estados Unidos calificó al ELN y a las disidencias de las FARC como una amenaza

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, declaró ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre Irán y el narcotráfico. En medio de ello, advirtió que los grupos armados colombianos tienen un papel que amenaza la seguridad de Estados Unidos.

Destacó, entonces, a las disidencias de las Farc y al ELN como actores clave en la producción y tráfico de “grandes volúmenes de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa”. Gabbard señaló que los riesgos no solo se limitan al narcotráfico, sino a delitos violentos sobre ciudadanos estadounidenses y, en esencia, contribuyen a la inestabilidad regional.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com