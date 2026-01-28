Congresista de Minnesota, amenazada por críticas de Trump, fue rociada con una sustancia

La representante demócrata de Minnesota, Ilhan Omar, en una rueda de prensa en la que pidió una rendición de cuentas de ICE. Foto: EFE - WILL OLIVER

Ilhan Omar, de origen somalí y representante de Minnesota, fue rociada con una sustancia no identificada por un hombre que se acercó a ella durante un evento en el que pidió que se aboliera ICE “para siempre” y que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, renunciara o enfrentara un juicio político.

Esto sucedió después de las muertes violentas de dos ciudadanos estadounidenses a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, pero también luego de que Omar fuera blanco de mensajes recriminatorios por parte del presidente Donald Trump, que resultaron en amenazas contra su vida.

El ataque con el líquido desconocido ocurrió mientras la representante estaba hablando en una asamblea pública. El atacante, que estaba entre los asistentes, usó una jeringa para rociar sobre ella el líquido, informó la Policía de Mineápolis. Omar llevaba apenas unos minutos hablando cuando un hombre, identificado posteriormente por las autoridades como Anthony James Kazmierczak, de 55 años, lanzó sobre ella una sustancia que los testigos dijeron que tenía un olor ácido.

“Aprendí desde muy joven que no hay que ceder ante las amenazas”, aseguró la legisladora, quien no hizo caso a los llamados de terminar la asamblea más temprano para que la revisaran: “Diez minutos, les ruego (...). Por favor, no dejen que se lleven el espectáculo (...). Esta es la realidad que gente como este hombre no entiende: que en Minnesota somos fuertes”.

El hombre fue detenido bajo acusaciones de agresión en tercer grado. Al salir del ayuntamiento, Omar agregó: “He sobrevivido a la guerra, y sin duda sobreviviré a la intimidación y a todo lo que esta gente crea que pueda lanzarme, porque así soy”. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, condenó lo sucedido y advirtió: “Podemos estar en desacuerdo sin poner a la gente en riesgo”.

Las críticas de Trump han resultado en amenazas contra Ilhan Omar

Horas antes del ataque, el mandatario republicano criticó a la congresista mientras hablaba ante una multitud en Iowa, donde dijo que su administración solo dejaría entrar a migrantes que “puedan demostrar que aman a nuestro país”. Cuando Trump mencionó el nombre de ella, luego de decir que “tienen que estar orgullosos, no como Ilhan Omar”, el público respondió abucheando.

Pero eso no ha sido lo único. En 2019, el magnate retuiteó un video con el mensaje: “No olvidaremos”. En él se mezclaban imágenes de un discurso que Omar dio en la sede del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses con escenas de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York.

Después de eso, ella denunció que experimentó “un aumento en las amenazas directas contra mi vida, muchas haciendo referencia directa o respondiendo al video del presidente. Esto está poniendo vidas en peligro. Esto tiene que parar”.

Recientemente, el pasado 18 de enero, el presidente escribió en su red social, Truth Social, que Omar “debería estar en la cárcel, o incluso recibir un castigo peor: ser enviada de regreso a Somalia, considerado uno de los peores países del mundo. ¡Podría ayudar a que Somalia vuelva a ser grande!”.

Omar y su familia escaparon de la guerra civil de ese país africano cuando ella tenía ocho años. Solicitaron asilo en Estados Unidos tras años en un campo de refugiados en Kenia y ella es ciudadana estadounidense.

