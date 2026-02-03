Así es como Trump aparece en los archivos Epstein

Fotos reveladas de Epstein donde aparece el presidente, Donald Trump. Foto: Archivo Particular

The New York Times encontró más de 5.300 archivos con referencias a Trump y términos relacionados. Incluyen afirmaciones lascivas y no verificadas, así como documentos que ya se habían hecho públicos.

El Departamento de Justicia examinó las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el presidente Donald Trump en relación con el agresor sexual Jeffrey Epstein, pero no encontró información creíble que mereciera una investigación más a fondo, dijo el domingo Todd Blanche, fiscal general adjunto.

Los comentarios de Blanche, que hizo en el programa State of the Union de la CNN, se produjeron menos de 48 horas después de que el gobierno de Trump publicara unos tres millones de páginas de documentos recopilados por el Departamento de Justicia como parte de su investigación de un año sobre Epstein, quien murió en 2019.

La controversia sobre Epstein ha perseguido a Trump durante el último año. Después de que los aliados de Trump se comprometieran a publicar los archivos de Epstein en la campaña electoral de 2024, su gobierno dio marcha atrás rápidamente. La resistencia de Trump a hacer públicos los archivos del gobierno alimentó la especulación de que contenían información perjudicial sobre él o sus aliados.

Los archivos están salpicados de referencias a Trump, quien había sido amigo íntimo de Epstein hasta principios de la década de 2000. Aunque en repetidas ocasiones Trump ha restado importancia a la relación, ambos hombres se relacionaron por su afición a las mujeres jóvenes. Trump ha negado cualquier delito relacionado con Epstein.

Utilizando una herramienta de búsqueda patentada, The New York Times identificó más de 5.300 archivos que contenían más de 38.000 referencias a Trump, su esposa, su club Mar-a-Lago en Florida y otras palabras y frases relacionadas en la tanda más reciente de correos electrónicos, archivos gubernamentales, videos y otros registros publicados por el Departamento de Justicia. Las entregas anteriores de los archivos Epstein, que el departamento hizo públicas a finales del año pasado, incluían otros 130 archivos con referencias relacionadas con Trump.

Muchos de los documentos publicados el viernes que mencionan a Trump son artículos de prensa y otros materiales de dominio público que habían llegado a la bandeja de entrada del correo electrónico de Epstein. Ninguno de esos archivos incluye ninguna comunicación directa entre Trump y Epstein. (Pocos de los archivos se remontan a principios de la década de 2000, cuando los dos hombres eran amigos).

Esto es lo que nuestra revisión de los archivos ha encontrado hasta ahora.

Trump es nombrado en las pistas no verificadas recibidas por el FBI

Trump es uno de la media decena de hombres prominentes sobre los que los archivos de la agencia incluyen “información lasciva”, según un correo electrónico que un funcionario del FBI escribió a un colega el año pasado.

Parte de esa información parece consistir en más de una decena de pistas enviadas a través del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI en Virginia Occidental. Algunas de las pistas incluyen acusaciones de abusos sexuales por parte de Trump y Epstein. El verano pasado, funcionarios del FBI recopilaron las pistas en un resumen, que se encontraba entre los archivos publicados el viernes.

El resumen del FBI no incluye información que las corrobore, y el Times no describe los detalles de afirmaciones no verificadas. Los nombres de algunos de los informadores del documento no se han ocultado.

Los archivos recién publicados también incluyen notas y transcripciones de entrevistas que los investigadores federales realizaron a las víctimas de Epstein, algunas de las cuales describen interacciones con Trump.

Por ejemplo, las notas manuscritas de una entrevista realizada en septiembre de 2019 —aproximadamente un mes después de que Epstein muriera por suicidio en una cárcel de Manhattan— dicen que una víctima, cuyo nombre se ha tachado, recordaba haber sido transportada en un coche verde oscuro a Mar-a-Lago para reunirse con Trump.

La víctima recuerda que Epstein le dijo a Trump: “Esta es buena, ¿eh?”. Las notas no sugieren una conducta inapropiada por parte de Trump.

En otro expediente, se informa que Juan Alessi, quien trabajaba para Epstein, declaró a los investigadores que Trump —junto con otras personas conocidas— había visitado la casa de Epstein.

Un portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar las preguntas sobre documentos concretos y se remitió a los comentarios de Trump a los periodistas el sábado, cuando afirmó que los archivos “me absolvían” de haber actuado mal.

Algunos de los documentos confirman informes anteriores sobre Epstein y Trump

Investigadores, abogados, periodistas y otras personas llevan años tratando de comprender el alcance de la relación de Epstein con hombres poderosos, incluido Trump, y un enorme volumen de información ya es de dominio público. Muchos de los archivos relacionados con Trump que revisó el Times refuerzan o reciclan esos materiales.

Algunos de los nuevos archivos son duplicados de correos electrónicos y otros registros que el Departamento de Justicia o el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron públicos a finales del año pasado. Esos archivos muestran que, mucho después de que Trump y Epstein pusieran fin a su relación, Epstein siguió intensamente enfocado en su antiguo amigo, lo que incluía buscar formas de aprovechar el ascenso político de Trump para sus propios fines.

Algunos archivos recién publicados refuerzan la sensación de que Epstein vigilaba de cerca al presidente. En 2018, por ejemplo, el contable de Epstein le envió por correo electrónico un enlace a un artículo de Reuters sobre las investigaciones del Congreso sobre Trump y el Deutsche Bank, que durante años fue el principal prestamista del presidente. En el momento del correo electrónico, el Deutsche Bank era también el principal banco de Epstein.

Los documentos también incluyen archivos que confirman artículos periodísticos anteriores sobre la relación de Epstein con el futuro presidente.

Por ejemplo, el pasado mes de agosto, el Times publicó un artículo en el que se mostraba el interior de la mansión de Epstein en Manhattan, incluida la forma en que exhibía fotos con hombres poderosos como Trump. En los archivos publicados por el Departamento de Justicia se incluyen fotos similares.

También hay referencias dispersas al compendio de cartas que se regaló a Epstein en su cumpleaños 50, en 2003. En un correo electrónico recién publicado, de finales de 2002, un remitente no identificado proporciona una actualización de los planes para el libro de cumpleaños, y al parecer señala que aún no han llegado las propuestas de Trump y otros.

El libro de cumpleaños, que fue publicado por un comité del Congreso el verano pasado, finalmente incluía una entrada obscena aparentemente firmada por Trump. Trump ha negado haberla escrito y ha demandado a The Wall Street Journal por relacionarla con él.

Los archivos incluyen correos electrónicos de una mujer llamada Melania

En 2002, una mujer llamada Melania escribió un cariñoso correo electrónico a Ghislaine Maxwell, la antigua socia de Epstein que ahora cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable de participar en su operación de tráfico sexual. No está claro si la remitente del correo electrónico es la futura primera dama, Melania Knavs, quien se casó con Trump unos tres años después.

El correo electrónico se envió poco después de que la revista New York publicara un perfil de Epstein que incluía una foto suya con Maxwell. El artículo incluía una cita ya famosa de Trump en la que calificaba a Epstein de “tipo estupendo” y decía que “le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes”.

“¡Querida G!”, comienza el correo electrónico de octubre de 2002. “Bonito reportaje sobre JE en la revista NY. Estás muy guapa en la foto. Sé que estás muy ocupada volando por todo el mundo. … ¡Pásalo muy bien!” El remitente firma: “Con amor, Melania”. La dirección de correo electrónico del remitente está tachada.

Maxwell no parece haber respondido por algunos meses. “Cariñito: gracias por tu mensaje”, escribió en enero de 2003. Maxwell señala que va de regreso a Nueva York y que no tendrá tiempo de ver a Melania. “Igual, intentaré llamarte”, escribe. “Que te vaya bien”.

También hay referencias crípticas ocasionales a miembros de la familia Trump en los archivos publicados el viernes. Una página manuscrita de un cuaderno de mediados de la década de 2000, por ejemplo, describe regalos, entre ellos, al parecer, una pulsera para Ivana Trump, quien estuvo casada con Trump hasta principios de la década de 1990 y murió en 2022. Las notas parecen haber sido escritas por investigadores del gobierno.

Hay otras muchas referencias a Trump

Los archivos demuestran ocasionalmente la aparente sensibilidad del gobierno de Trump sobre la inclusión del presidente en el conjunto de documentos.

Un archivo muestra una serie de mensajes de texto entre Epstein y Stephen Bannon, exasesor de Trump, de 2019. Uno de ellos incluye una foto de Trump pronunciando un discurso. La cara de Trump ha sido cubierta con un recuadro negro de censura. (Bannon declinó hacer comentarios sobre los mensajes).

En diciembre, el Departamento de Justicia publicó y luego retiró de su sitio web una foto de la mansión de Epstein en Nueva York, en la que se veía una imagen de Trump con varias mujeres dentro de un cajón. Posteriormente, el Departamento volvió a publicar la foto y dijo que se había retirado temporalmente para proteger a las víctimas de Epstein.

Otro correo electrónico publicado el viernes indica que Epstein estaba considerando la posibilidad de ponerse en contacto con Trump en 2011. En un correo electrónico enviado a un investigador privado, Epstein indica que quiere hablar con Trump sobre Virginia Giuffre. Giuffre, quien se suicidó el año pasado, fue una de las víctimas más destacadas de Epstein. Dijo que había sido atraída a la red de Epstein cuando trabajaba en Mar-a-Lago.

En el correo electrónico, Epstein pregunta al investigador privado si hay alguna alternativa antes de ponerse en contacto con Trump. No está claro si intentó ponerse en contacto con el futuro presidente.

Trump dijo el verano pasado que puso fin a su relación con Epstein, al menos en parte, porque Epstein “robó” a Giuffre de Mar-a-Lago. Trump señaló que Giuffre nunca lo acusó de mala conducta.

