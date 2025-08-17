Crisis económica y divisiones en el MAS y la oposición: así llega Bolivia a elegir presidente

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, saluda luego de votar en la Escuela Villa 14, municipio de Villa Tunari (Bolivia). Foto: EFE - Rodrigo Sura

Este 17 de agosto, Bolivia está viviendo una jornada electoral que puede cambiar el curso político que ha tenido en los últimos 20 años. Luego de los mandatos de Evo Morales y Luis Arce, antiguos aliados en el Movimiento al Socialismo (MAS), pero hoy antagonistas, la derecha puede ganar campo en las urnas. De ser así, el país podría ir a una segunda vuelta el 19 de octubre, algo que no se ha visto desde 2009, cuando se introdujo esa figura en la Constitución.

Al menos tres factores pueden explicar el cansancio que siente la población frente al modelo de gobierno que ha tenido este Estado suramericano en las últimas dos décadas: la crisis económica, las fracturas en el MAS y la división en la oposición. De momento, diversos análisis apuntan a una segunda cita en las urnas que enfrentaría a Samuel Doria Medina con Jorge Tuto Quiroga, pero hay que ver cómo termina de desarrollarse la jornada de este domingo.

Lo cierto es que los bolivianos están acercándose a las urnas en medio de la escasez de combustibles, la pérdida de valor de su moneda en el mercado paralelo de divisas y una inflación interanual del 25 %, la mayor en 17 años. El socialismo “no funcionó”, confesó ante la AFP Miguel Ángel Miranda, un estudiante de 21 años.

En medio de ello, la consultora Luciana Jáuregui, citada por la BBC, aseguró que el país atraviesa una crisis de representación que se ve en opciones electorales que compiten con “siglas vacías, sin estructura territorial y sin propuestas programáticas sólidas”.

Las encuestas apuntan a que ninguno de los ocho candidatos que pelean por la Presidencia supera el 22 % en intención de voto. Así lo revela el último sondeo del medio Unitel, realizado por la empresa Ipsos-Ciesmori: Doria Medina lidera con el 21 %, seguido de Quiroga, que tiene el 20 %. De hecho, los esfuerzos por crear unidad entre ambos fracasaron. Aunque en un momento se pensó en un candidato único, eso no sucedió, no se pusieron de acuerdo. El resto de opciones en el tarjetón tienen menos del 10 %.

Sumado a eso, el expresidente Evo Morales ha hecho campaña por el voto nulo, en momentos en los que el MAS se ve fracturado y, en consecuencia, llega por primera vez dividido a unas elecciones. De un lado, Arce decidió retirar su candidatura en mayo pasado, pues es considerado el líder peor valorado en Latinoamérica. Del otro, Morales está inhabilitado y no respalda a ningún aspirante. Además, enfrenta una orden de detención por la presunta trata de una menor cuando era mandatario, acusación que él niega.

