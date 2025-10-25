Críticas a la decisión de EE. UU. de incluir a Petro en la Lista Clinton: “Es un castigo político”

Uno de los puntos más altos en las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump se alcanzó cuando Washington decidió quitarle la visa al mandatario colombiano. Foto: AFP - LUIS ACOSTA JIM WATSON

La decisión del gobierno de Donald Trump de incluir al mandatario colombiano, Gustavo Petro, dentro de la Lista Clinton trajo consigo argumentos de rechazo, sobre todo relacionados con la idea de que, a falta de pruebas, eso respondió más a una politización.

La disposición se conoció luego de que la relación entre ambos dirigentes ha alcanzado importantes picos de tensión, como cuando Washington optó por quitarle la visa al mandatario colombiano, a lo que se han sumado insultos. Esto se ha desarrollado en medio de los reparos por la ofensiva que Estados Unidos está llevando a cabo en el mar Caribe y en el océano Pacífico, la cual ha matado a 43 personas en 10 ataques.

“Esa inclusión de Petro y su familia es una muestra evidente de la tergiversación de la función de esa lista. Se trata de evitar que organizaciones que derivan beneficio económico de actividades ilícitas hagan uso de esos activos. ¿En dónde están las pruebas del involucramiento de Petro con esas organizaciones y de su enriquecimiento ilícito?”, escribió la profesora e investigadora Sandra Borda en la red social X: “Esto es un castigo político y nada tiene que ver con el propósito original de la lista”.

Algo similar planteó en esa misma plataforma Adam Isacson, de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA): “Si el presidente de Colombia tuviera vínculos con el narcotráfico, uno pensaría que el gobierno de Trump lo habría mencionado en septiembre al descertificar a Colombia. No lo hizo y no presenta ninguna prueba aquí. Parece una politización del proceso de sanciones del Tesoro”.

Frente a otras cuestiones, Borda, por su lado, aseguró que “la diplomacia está en su punto más bajo, nadie está desescalando nada”, y cuestionó la postura de Petro frente a la suspensión de la ayuda de Estados Unidos a Colombia. Isacson, por el otro, mencionó que “el gobierno de Petro elaboró ​​un documento de política antidrogas bastante bueno en 2023, pero, como ocurrió con tantas otras cosas, esa política apenas se implementó debido a la mala gestión”.

El presidente republicano ha dicho que Petro “no ha hecho nada para detener el negocio del narcotráfico”, pero esta administración ha incautado 65 % más cocaína que la que se incautó en el mandato de Iván Duque. El problema es que Colombia está inundada en droga. De hecho, la ONU puso el foco aquí ante un aumento del 53 % en su producción de cocaína.

En medio de todo este revuelo, la Cancillería colombiana rechazó la inclusión de Petro en la Lista Clinton. A través de un comunicado, la entidad expresó que la determinación “adolece de todo sustento y constituye una afrenta” contra el jefe de Estado, además de que aseguró que eso resultó en un “tratamiento injurioso”, que “no solo vulnera su honorabilidad, sino también la memoria de los miles de colombianos que han sacrificado sus vidas en la lucha contra el narcotráfico”.

