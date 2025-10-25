Logo El Espectador
Mundo
América

Críticas a la decisión de EE. UU. de incluir a Petro en la Lista Clinton: “Es un castigo político”

Algunas voces que han expresado reparos frente al mandatario colombiano y a su gobierno aseguraron que la más reciente decisión de Washington responde más a una politización.

Redacción Mundo
25 de octubre de 2025 - 09:34 p. m.
Uno de los puntos más altos en las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump se alcanzó cuando Washington decidió quitarle la visa al mandatario colombiano.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA JIM WATSON
La decisión del gobierno de Donald Trump de incluir al mandatario colombiano, Gustavo Petro, dentro de la Lista Clinton trajo consigo argumentos de rechazo, sobre todo relacionados con la idea de que, a falta de pruebas, eso respondió más a una politización.

La disposición se conoció luego de que la relación entre ambos dirigentes ha alcanzado importantes picos de tensión, como cuando Washington optó por quitarle la visa al mandatario colombiano, a lo que se han sumado insultos. Esto se ha desarrollado en medio de los reparos por la ofensiva que Estados Unidos está llevando a cabo en el mar Caribe y en el océano Pacífico, la cual ha matado a 43 personas en 10 ataques.

“Esa inclusión de Petro y su familia es una muestra evidente de la tergiversación de la función de esa lista. Se trata de evitar que organizaciones que derivan beneficio económico de actividades ilícitas hagan uso de esos activos. ¿En dónde están las pruebas del involucramiento de Petro con esas organizaciones y de su enriquecimiento ilícito?”, escribió la profesora e investigadora Sandra Borda en la red social X: “Esto es un castigo político y nada tiene que ver con el propósito original de la lista”.

Algo similar planteó en esa misma plataforma Adam Isacson, de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA): “Si el presidente de Colombia tuviera vínculos con el narcotráfico, uno pensaría que el gobierno de Trump lo habría mencionado en septiembre al descertificar a Colombia. No lo hizo y no presenta ninguna prueba aquí. Parece una politización del proceso de sanciones del Tesoro”.

Frente a otras cuestiones, Borda, por su lado, aseguró que “la diplomacia está en su punto más bajo, nadie está desescalando nada”, y cuestionó la postura de Petro frente a la suspensión de la ayuda de Estados Unidos a Colombia. Isacson, por el otro, mencionó que “el gobierno de Petro elaboró ​​un documento de política antidrogas bastante bueno en 2023, pero, como ocurrió con tantas otras cosas, esa política apenas se implementó debido a la mala gestión”.

El presidente republicano ha dicho que Petro “no ha hecho nada para detener el negocio del narcotráfico”, pero esta administración ha incautado 65 % más cocaína que la que se incautó en el mandato de Iván Duque. El problema es que Colombia está inundada en droga. De hecho, la ONU puso el foco aquí ante un aumento del 53 % en su producción de cocaína.

En medio de todo este revuelo, la Cancillería colombiana rechazó la inclusión de Petro en la Lista Clinton. A través de un comunicado, la entidad expresó que la determinación “adolece de todo sustento y constituye una afrenta” contra el jefe de Estado, además de que aseguró que eso resultó en un “tratamiento injurioso”, que “no solo vulnera su honorabilidad, sino también la memoria de los miles de colombianos que han sacrificado sus vidas en la lucha contra el narcotráfico”.

Por Redacción Mundo

MiguelAngel(71324)Hace 7 minutos
La derecha protegiendo su negocio malévolo del narcotráfico, pues claro que ha sido una mala gestión de Petro se tiro el negocio aquí y allá de los narcóticos.
Adolfo Torres Gonzalez(97958)Hace 17 minutos
?
Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 31 minutos
Nada de New york Times y la alianza con esta prensa. Ahí están nuestras desgracias; esa gente manipula la información y nosotros nos tragamos todo eso contra el país. Lastima que el Espectador no tenga los ojos mas amplios hacia mundo periodísticamente hablando. No vemos mas que Washington, El Pentágono, Londres, prensa antirrusa y China. Al otro lado del mundo hay naciones con quienes vale la pena interactuar comercialmente. Dejemos de ser lustrabotas de los marines y de Trump.
Victor Llanos(61349)Hace 33 minutos
El espectador que declara su amor a la patria y a los colombianos, es denigrante su silencio y sus justificaciones de lo que han hecho con Petro, el EE conoce en detalle la vida de Petro y su lucha firme y honesta para acabar con el narcotráfico. Es clara la intención del EE darle cabida a los culebreros de la oposición. Es clara la falta de ética, el EE aprovecha el contexto para propiciar la mentira, la hipocresía de los medios es evidente. Lo que hace el EE desalentador para la democracia
John Arbeláez Ochoa(ek2r0)Hace 50 minutos
Como siempre, los EE UU exportando guerras para otros países. Me pregunto, y sólo es una pregunta: Por qué Trump no ordena que las naves " portadoras de drogas" sean esperadas y bombardeadas en los mares territoriales de su país?
