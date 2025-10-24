Lista Clinton: estos son los líderes mundiales sancionados por EE. UU.

De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Gustavo Petro, cuatro de los líderes incluidos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

Durante tres décadas, la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha señalado a poderosos líderes y altos funcionarios extranjeros, marcando sus nombres con sanciones que sacuden gobiernos y economías enteras.

Estas designaciones no solo afectan a narcotraficantes, sino también a mandatarios y regímenes acusados de corrupción, violaciones de derechos humanos o vínculos con el crimen organizado, que puedan representar una amenaza para Estados Unidos.

Este año, el presidente colombiano Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton por decisión del gobierno de Donald Trump, en medio de un clima de creciente tensión diplomática entre ambos mandatarios.

Con esta medida, el mandatario colombiano no podrá ingresar a Estados Unidos, ni poseer propiedades o realizar operaciones financieras en el país, mientras su nombre permanezca en el listado.

Estos son algunos de los líderes mundiales que han aparecido en la lista:

1. Nicolás Maduro (Venezuela)

Líder del régimen chavista en Venezuela, Maduro fue incluido por el Tesoro estadounidense junto con más de diez altos funcionarios de su gobierno, señalados de lavado de dinero, narcotráfico y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las sanciones bloquean sus activos internacionales y restringen sus relaciones comerciales con bancos y empresas estadounidenses, según Infobae.

Daniel Ortega y Rosario Murillo (Nicaragua)

El matrimonio presidencial que gobierna Nicaragua desde 2007 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a la represión violenta de protestas, persecución a opositores y manipulación electoral. Las medidas incluyen la congelación de fondos, suspensión de cooperación internacional y restricciones de viaje a ese país, de acuerdo con El Colombiano.

Vladimir Putin y miembros de su gabinete (Rusia)

El presidente ruso y varios de sus principales colaboradores fueron incluidos tras la invasión a Ucrania en 2022.

La OFAC extendió sanciones que implican el bloqueo total de activos y la prohibición de cualquier transacción con bancos estadounidenses, además de restricciones a oligarcas y empresas vinculadas con el Kremlin, según La FM.

Horacio Cartes (Paraguay)

El expresidente de Paraguay (2013-2018) y actual líder del Partido Colorado, fue sancionado en enero de 2023 por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de dinero.

Washington lo acusó de haber “interferido en investigaciones criminales para protegerse a sí mismo y a sus aliados políticos”, así como de mantener vínculos con contrabandistas y de financiar ilegalmente su candidatura presidencial, según la Embajada de Estados Unidos en Paraguay.

Kim Jong-un (Corea del Norte)

El líder norcoreano figura en la lista por violaciones masivas a los derechos humanos y el desarrollo de programas de armas nucleares. Estas sanciones, que datan de 2016, bloquean sus activos bajo jurisdicción estadounidense y endurecen el aislamiento económico del régimen en Pyongyang.

Bashar al-Assad (Siria)

El expresidente sirio fue incluido en la lista por las graves acusaciones de crímenes de guerra y represión civil durante el conflicto armado que devastó Siria desde 2011.

Washington responsabilizó a su régimen por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ataques contra la población civil y el uso de armas químicas en diversas zonas del país, hechos que lo condujeron a enfrentar múltiples sanciones internacionales y su inclusión en la Lista Clinton.

