Cronología de la desaparición y muerte de los colombianos B-King y Regio Clown en México

Tras varios días de estar desaparecidos en México, los colombianos B-King y Regio Clown fueron hallados muertos. Ellos estaban de gira en el país norteamericano y, de hecho, participaron en Sin Censura Independence Day, un evento musical vinculado a las celebraciones por la independencia mexicana, que reunió a DJ nacionales e internacionales el domingo 14 de septiembre en la discoteca ElectroLab.

Ellos fueron vistos por última vez cuando iban camino a un gimnasio en la zona de Polanco, en Ciudad de México. Desde entonces no se supo nada más de ellos, hasta que sus cuerpos fueron encontrados sin vida. Si bien ellos desaparecieron el 16 de septiembre, hasta el día 18 de ese mismo mes fue que se emitieron las fichas de búsqueda, luego de descartar la idea de que la desaparición había ocurrido en el estado de Sonora.

Según la descripción, B-King, de 31 años, iba con camiseta negra, pantalón deportivo y tenis blancos. Regio Clown, de 35 años, vestía camiseta y pantalones deportivos negros, y llevaba tenis.

De acuerdo con las declaraciones del mánager de B-King a Noticias Caracol, los músicos estaban hospedados en un hotel ubicado en la avenida Masaryk. Hacia el mediodía, ambos salieron al gimnasio y le comentaron que almorzarían con unos conocidos, sin especificar quiénes eran. Quedaron en reencontrarse por la noche en el hotel para una reunión de trabajo. Después de esa conversación no se supo más de ellos.

Las autoridades llevaron a cabo ejercicios periciales con los cuales se compararon los perfiles de los desaparecidos y se encontraron coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Así se gestó la investigación por homicidio.

Finalmente, informaron que los familiares de B-King identificaron sus restos el 22 de septiembre. Ante lo sucedido, el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ya había solicitado la ayuda de su homóloga Claudia Sheinbaum en el caso, trinó: “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

