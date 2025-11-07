Cruces irregulares en la frontera de EE. UU. cayeron un 79 %: “Se hizo historia”

Fotografía de una valla en la frontera de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). Foto: EFE - Luis Torres

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los cruces irregulares en la frontera de Estados Unidos con México registraron en octubre, inicio del año fiscal 2026, un descenso del 79 % con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar un mínimo histórico de 30.651, afirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés).

Los encuentros de migrantes fueron también un 29 % menos que el anterior récord bajo para un octubre (43.010 en el año fiscal 2012), sostuvo el reporte de la CBP, que atribuyó el descenso a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Se hizo historia: los menores cruces fronterizos en octubre en la historia y el sexto mes consecutivo de cero liberaciones (de migrantes). Esta es la frontera más segura que jamás haya habido”, aseguró Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El Gobierno estadounidense retuvo a 106.134 migrantes en su frontera sur desde enero, cuando comenzó la segunda presidencia del republicano, hasta octubre, menos que la media mensual de 155.485 encuentros de la administración de Joe Biden, sostuvo el DHS.

Esto ha llevado a 258 el promedio diario de aprehensiones migratorias, menos de 11 por hora, inferior en un 95 % a la gestión del demócrata, aseveró el informe.

Las cifras de octubre se conocieron tras reportarse 237.565 encuentros de migrantes en la frontera durante el año fiscal de 2025, entre octubre de 2024 y septiembre pasado, lo que llevó a “la cifra más baja de los últimos 55 años”, según el DHS, además de una caída del 87 % ante el promedio de los cuatro años fiscales anteriores.

“No estamos relajándonos, estamos pugnando incluso más fuerte”, avisó Rodney Scott, comisionado del CBP. Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump fue “cerrar” la frontera con México a la migración irregular, al considerarla una “invasión”, además de restringir el asilo y desplegar Fuerzas Armadas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com