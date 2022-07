¿Cuáles presidentes asistirían a la posesión de Gustavo Petro?

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, habla luego de un encuentro con Jonathan Finer (fuera de cuadro), secretario principal adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos. Foto: EFE - Carlos Ortega

A poco más de dos semanas de la posesión del presidente electo, Gustavo Petro Urrego, más de diez líderes internacionales han confirmado que harán presencia en el acto que ocurrirá el próximo 7 de agosto.

Estos personajes harán parte de la tradición protocolaria en la cual líderes y aliados del presidente son testigos del acto de toma de juramento.

En cuanto a los jefes de Estado de América del Sur, han confirmado su asistencia el presidente de Chile, Gabriel Boric; Pedro Castillo, de Perú; Guillermo Lasso, de Ecuador y Mario Abdo Benítez, de Paraguay.

Asimismo, de la región de Centro América y el Caribe asistirán el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, hará presencia en lugar del presidente Nayib Bukele.

De parte de los Estados Unidos, se presentará en la ceremonia como líder de delegación Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otrora representante de su país ante la ONU. Power asiste tras varias sesiones de diálogos entre delegados del gobierno de Joe Biden y el de Petro.

Por otro lado, se confirmó también la presencia del rey Felipe VI de España, aunque no hay noticia de si le acompañará el presidente Pedro Sánchez.

Aunque aún no se ha confirmado, se espera que asista una delegación del presidente Venezolano Nicolás Maduro Moros, cuyo régimen no goza de reconocimiento formal por parte del gobierno saliente de Iván Duque. Al respecto, Duque confirmó que no le permitiría a Maduro ingresar al país.

Tampoco hay confirmación sobre si asistirá alguna representación del gobierno de Brasil, pues el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro criticó a Petro tras su triunfo electoral y advirtió un éxodo masivo de colombianos una vez fuera Petro presidente.

Por el momento, tampoco hay confirmación de la asistencia de alguna representación del gobierno de Argentina ni del de México.

Sin embargo, sí se espera una eventual participación del gobierno de México, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó públicamente la candidatura de Gustavo Petro durante la campaña.

Se esperan dichas confirmaciones y más en las próximas semanas.

La organización del evento corre por cuenta del actual presidente Iván Duque Márquez.

