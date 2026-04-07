Cuatro militares de EE. UU. heridos en Irán tienen raíces mexicanas: lo que se sabe

El sol se pone entre una columna de humo por los ataques a la capital iraní, Teherán. Foto: AFP - ATTA KENARE

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Cuatro soldados estadounidenses que resultaron heridos en los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán, del 28 de febrero son de ascendencia mexicana, según el más reciente reporte del Sistema de Análisis de Bajas de Defensa del Departamento de Defensa estadounidense (DCAS).

Según el mismo informe, hay otros tres soldados de origen hispano que resultaron heridos en la ofensiva. En total, desde que comenzó la guerra a finales de febrero, han muerto 13 soldados estadounidenses y 372 han resultado heridos.

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El DCAS asegura que, de los 372 soldados, se desconoce el origen étnico de 326, mientras que 25 están en la categoría “ninguno” y 14 en “otros”. Los siete restantes son los cuatro militares de origen mexicano y los tres de origen hispano.

Sin embargo, la cancillería de México ni el gobierno estadounidense se han pronunciado al respecto

El Pentágono y el Comando Central de EE. UU. han reiterado que no divulgarán identidades ni detalles de salud por cuestiones de privacidad y seguridad, por lo que no hay información pública sobre sus estados clínicos ni lugares de servicio exactos.}

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Presencia de latinos en las fuerzas armadas de EE. UU.

El reclutamiento de latinos en las fuerzas armadas de Estados Unidos ha crecido en las últimas décadas y hoy representan una parte importante de las filas, especialmente en el Ejército y el Cuerpo de Marines.

Entre 2010 y 2022, el porcentaje de latinos activos en el Ejército pasó de unos 11,2 % a cerca de 17,2 %, y su peso en los reclutas era de alrededor del 19 % en 2022, mientras que solo representaban unos 9 % de los oficiales.

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Hispanic Federation indica que, en 2023, los latinos representaban cerca del 16 % de los militares en servicio activo, un porcentaje que se ha mantenido relativamente alto en 2025‑2026, con ligeros crecimientos en ciertas bases de reclutamiento de zonas fronterizas y ciudades con grandes comunidades latinas.

Esto es posible porque los requisitos básicos para enlistarse en la Armada estadounidense incluyen ser ciudadano estadounidense o tener Green Card, residir en EE. UU., dominar el inglés, haber completado la educación secundaria y cumplir con los límites de edad y de salud.

Incluso, el gobierno Donald Trump ha reforzado el mensaje de que el servicio militar abre una vía rápida a la ciudadanía y al acceso a financiación educativa, a pesar de fomentar restricciones migratorias, deportaciones masivas y detenciones a migrantes.

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