De la Espriella habló con el congresista de EE. UU. que lo criticó por injerencia electoral

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habló con el congresista demócrata Gregory Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego de que en los últimos días se presentaran cuestionamientos de ese lado del Capitolio por el mensaje de apoyo que el mandatario grabó a favor de María Elvira Salazar, quien busca un cuarto mandato en la cámara baja del Legislativo en las elecciones de medio término, previstas para el próximo 3 de noviembre.

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A través de un mensaje en la red social X, los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aseguraron que Meeks habló con De la Espriella para “reafirmar la importancia de preservar el apoyo bipartidista en la relación entre Estados Unidos y Colombia”. En ese sentido, y de acuerdo con el escrito, “discutieron el apoyo al pueblo colombiano mientras continúa recuperándose y reconstruyéndose tras los devastadores terremotos. También discutieron oportunidades para profundizar su cooperación a fin de avanzar en los derechos, la inclusión y las oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas”.

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Ranking Member @RepGregoryMeeks today spoke with Colombian President Abelardo de la Espriella to reaffirm the importance of preserving bipartisan support for the U.S.-Colombia relationship. They discussed support for the Colombian people as they continue to recover and rebuild in… — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 18, 2026

¿Cuál fue la crítica que Gregory Meeks le hizo a De la Espriella?

El demócrata cuestionó al presidente colombiano por pronunciarse sobre las elecciones legislativas estadounidenses y advirtió que su intervención podría afectar el respaldo bipartidista en la relación entre ambos países. En una declaración difundida por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Meeks calificó de “inaceptable” la injerencia de un líder extranjero en los procesos electorales de Estados Unidos y sostuvo que les corresponde exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses decidir quiénes los representan en el Congreso.

Ranking Member @RepGregoryMeeks issued the following statement after Colombian President Abelardo de la Espriella weighed in on U.S. House elections: pic.twitter.com/O2bFcOMreB — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 15, 2026

Y es que, a través de un video, De la Espriella destacó que Salazar “siempre ha defendido a Colombia” y manifestó su apoyo a la republicana, a quien calificó como su amiga. De hecho, y con una relación que se ha consolidado con los años, él contribuyó económicamente a la campaña de Salazar en 2018, mientras que la congresista viajó en junio a Barranquilla para respaldarlo cuando aún era candidato presidencial. Ella representa al Distrito 27 de Florida, donde viven más de 38.000 colombianos, cerca del 5 % de la población local.

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En medio de ello, el congresista demócrata expresó su preocupación por las posibles consecuencias diplomáticas de las declaraciones del mandatario colombiano. Según Meeks, la relación entre Estados Unidos y Colombia se ha construido durante dos siglos sobre la cooperación bilateral y el compromiso con la democracia, además de contar con el respaldo de legisladores de ambos partidos políticos.

“Valoro profundamente la alianza entre Estados Unidos y Colombia, y me preocupa cualquier acción que pueda erosionar el apoyo bipartidista del que ha gozado durante décadas”, afirmó el representante, quien consideró que la decisión de De la Espriella de involucrarse en una elección estadounidense mientras ejerce la Presidencia pone en riesgo ese respaldo.

Meeks, entonces, instó al presidente colombiano a detener sus pronunciamientos sobre la contienda electoral y advirtió que el Congreso estadounidense seguirá de cerca la situación: “Si el presidente de la Espriella desea preservar la buena voluntad bipartidista que ha sustentado esta colaboración, debería detenerse ahora. El Congreso estará atento”.

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