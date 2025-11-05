Demócratas barren en las elecciones de Estados Unidos: ganaron en estos estados

Fotografía que muestra carteles indicativos en la entrada de un centro de votación en Arlington, Estados Unidos. Foto: EFE - Octavio Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las primeras elecciones que ocurrieron durante la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos dejaron unos resultados favorables para los demócratas, incluso mejores a los que ellos esperaban. Nueva York se quedó con el triunfo de Zohran Mamdani, quien ganó ante el candidato del presidente republicano, Andrew Cuomo. Pero no solo eso, la ola azul se vio en gobernaciones, en California y en escaños de la Corte Suprema a nivel estatal.

Mikie Sherrill y Abigail Spanberger ganaron las elecciones a gobernadora en Nueva Jersey y Virginia con un amplio margen, que incluso superó el resultado de Kamala Harris contra Trump hace un año. California, además, votó a favor de redistribuir sus distritos electorales en una movida para contrarrestar los esfuerzos del mandatario para hacer esas mismas configuraciones electorales en estados republicanos, como sucedió en Texas.

Eso, de hecho, resultó en una victoria para el gobernador Gavin Newsom, que se ha convertido en un visible opositor del Gobierno republicano, sobre todo después de que Trump envió a la Guardia Nacional en medio de unas protestas contra las redadas antimigrantes en Los Ángeles, lo cual contradijo la postura de las autoridades locales. Tras la cita en las urnas del martes, el líder estatal escribió en X: “California le envió un mensaje contundente a Donald Trump: lucharemos por nuestra democracia y venceremos”.

Tonight, California sent a powerful message to Donald Trump. We will fight for our democracy. And we will win. pic.twitter.com/tEcPlxVbi4 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 5, 2025

Dicha redistribución puede otorgarle al Partido Demócrata cinco escaños adicionales en la lucha por el control del Congreso estadounidense en las elecciones de medio mandato, previstas para el otro año. Eso, según ellos, fue una respuesta para equilibrar el terreno de juego después de que los republicanos de Texas aprobaron su propia redistribución de distritos, bajo presión de la Casa Blanca, para ayudar a mantener una estrecha mayoría en el Legislativo, que hasta ahora le ha sido útil a Trump.

Los comicios del martes también les permitieron a los demócratas retener tres escaños en la Corte Suprema de Pensilvania, que en años anteriores ha decidido algunos casos importantes relacionados con las elecciones, como en 2022 cuando confirmó la ley estatal de voto por correo y en 2020 cuando los jueces demócratas dictaminaron que los buzones de voto estaban permitidos en el estado. A esto se sumó que el partido obtuvo 13 escaños en la Cámara de Representantes de Virginia, logrando su mayor mayoría en casi 40 años.

Ahora bien, aunque la ola azul fue celebrada por varios, cabe recordar que la imagen del partido sigue debilitada: en julio, su índice de aprobación alcanzó su nivel más bajo en 30 años. La semana pasada, una encuesta de opinión realizada por el Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que el 68 % de los estadounidenses cree que los demócratas están desconectados de la realidad, un porcentaje superior al 63 % que opina lo mismo de Trump.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com