Demócratas quitan financiamiento al DHS tras muertes provocadas por agentes de ICE

Foto de referencia de los agentes de ICE custodiando el edificio federal en Minneapolis tras la muerte de Renee Good. Foto: EFE - Angel Colmenares

Miembros del Partido Demócrata en Estados Unidos, opositores al Gobierno de Donald Trump, bloquearon un paquete de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en medio de las críticas por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La votación de este jueves prácticamente asegura el cierre del Departamento de Seguridad Nacional a medianoche del viernes, impactando diversos servicios, aunque la agencia de ICE —principal blanco de las críticas demócratas— permanecerá operativa gracias a sus ya amplios fondos federales.

La votación ocurrió poco después de que Tom Homan, “zar de la frontera” de la administración Trump, anunciara la retirada masiva de la operación de ICE en Minneapolis, donde persisten las tensiones tras los tiroteos mortales del mes pasado que cobraron la vida de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales.

Los demócratas sostuvieron su rechazo tras la negativa de la Casa Blanca a aceptar sus demandas de reformas sustanciales en el funcionamiento de ICE.

Entre los cambios propuestos destacaban la obligación de que los agentes portaran identificación visible y cámaras corporales, así como la prohibición de operar cerca de escuelas, centros médicos, iglesias, lugares de votación, guarderías y tribunales, según The Guardian.

Además, exigieron que las policías locales y estatales tuvieran autoridad para investigar presuntos delitos de agentes federales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza.

Sin embargo, el cierre del DHS tendría escaso impacto en las operaciones de ICE, pero afectaría gravemente a agencias clave como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera de Estados Unidos.

