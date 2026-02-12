Zar fronterizo de Trump anunció que la operación antimigrante en Minnesota terminará pronto

Fotografía que muestra un cartel con la imagen de Renee Good, asesinada por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis, Minnesota (EE.UU.). Foto: EFE - Adam Bettcher

El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, enviado de urgencia a Mineápolis en enero por el presidente Donald Trump, anunció el jueves que la operación especial contra la inmigración irregular “concluiría” pronto.

Miles de agentes federales llegaron al estado de Minnesota en diciembre para llevar a cabo redadas masivas esa población. Las operaciones provocaron la reacción de vecinos y activistas, incidentes diarios y la muerte de dos personas por disparos de agentes federales.

“He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya” en Minnesota, dijo el funcionario en una rueda de prensa en la capital estatal, Mineápolis.

“Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima”, explicó Homan, quien sugirió que los operativos podrían tener lugar en alguna otra ciudad: “La próxima semana vamos a desplegar a los agentes que están aquí de nuevo en sus lugares de origen, o en otras zonas del país donde se necesiten. Vamos a seguir haciendo cumplir las leyes de inmigración”.

Los demócratas piden reformas en profundidad de las operaciones del Servicio de Migraciones y Aduanas (ICE), que incluyen poner fin a las patrullas móviles, prohibir que los agentes oculten su rostro y exigir órdenes judiciales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aduce que los agentes se cubren el rostro para evitar que los activistas los identifiquen y el hostigamiento se traduzca en amenazas a sus familias.

Las divergencias entre demócratas y republicanos, que deben ponerse de acuerdo sobre el presupuesto del departamento en el Congreso, podría provocar un cierre gubernamental parcial a partir del viernes. Mineápolis, gobernada por los demócratas, es una ciudad “santuario”, es decir que la policía local no colabora con las agencias federales de migración.

Redadas violentas: las críticas a la política migratoria de Trump en Estados Unidos

Las redadas pronto se volvieron violentas en Mineápolis, con enfrentamientos en las calles entre agentes enmascarados y activistas.

La indignación provocada por la muerte de los activistas Renee Good y Alex Pretti en enero desembocó en la llegada urgente de Homan a Mineápolis. Veterano del Departamento de Seguridad Nacional, él negoció con las autoridades del estado medidas para suavizar el impacto de los operativos antimigrantes.

El gobierno de Trump asegura que su objetivo principal con este tipo de despliegues es localizar ante todo a los indocumentados que además han cometido otro tipo de delitos.

Los demócratas y organizaciones de defensa de los migrantes sostienen que las redadas son excesivamente indiscriminadas, y que incluso personas con nacionalidad estadounidense han sido detenidas.

Homan aseguró que, tras las negociaciones con las autoridades del estado, “ahora podemos arrestar a extranjeros delincuentes dentro de la seguridad de las cárceles en el momento en que vayan a ser puestos en libertad, como ya lo hemos hecho en otros estados”.

