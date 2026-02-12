Venezuela aplaza ley de amnistía y pospone excarcelación masiva de presos políticos

Vista general de la Asamblea Nacional mientras se lleva a cabo un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas, el 12 de febrero de 2026. Foto: AFP - PEDRO MATTEY

El Parlamento aplazó el jueves la aprobación de una ley de amnistía en Venezuela, que se espera conduzca a excarcelaciones masivas de presos políticos.

“Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria, la semana próxima”, dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez después que los diputados decidieran aplazar la segunda y definitiva discusión al no llegar a un acuerdo sobre uno de los artículos del proyecto.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, integrada por 13 artículos, tuvo aprobados sus primeros seis este jueves por el Parlamento venezolano.

