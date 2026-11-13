Las operaciones de búsqueda y rescate han involucrado unidades caninas, helicópteros y maquinaria de excavación. Hasta ahora, se ha confirmado la muerte de ocho personas y más de una decena se encuentran heridas. Funcionarios de bomberos han dicho que es probable que los esfuerzos de búsqueda continúen durante días.

Casi 24 horas después de que colapsara un edificio de apartamentos de tres pisos en Brooklyn, los rescatistas siguen emprendiendo esfuerzos para identificar y rescatar a cualquier sobreviviente que esté atrapado en los escombros.

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Cuando se derrumba un edificio, ¿cómo son las labores de búsqueda y rescate?

Aún no está claro por qué colapsó el edificio, en el vecindario de Flatbush. Pero la misión de búsqueda y rescate del Departamento de Bomberos sigue un protocolo estándar que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Este se ha implementado innumerables veces después de desastres similares en todo el mundo, incluido el terremoto de 2010 en Haití y el colapso de un condominio en 2021 en Surfside, Florida, en el que murieron casi cien personas.

Aquí te explicamos cómo funcionan estas operaciones de búsqueda y rescate.

¿Qué sucede primero?

Después de determinar los aspectos básicos del edificio colapsado —incluyendo si es residencial o comercial—, los rescatistas buscan a cualquier persona que pueda estar atrapada en la superficie de los escombros, dijo Dave Downey, un jefe de bomberos jubilado del condado de Miami-Dade en Florida que ha respondido a muchos desastres de colapsos de edificios, incluidos los ataques terroristas del 11 de septiembre y el atentado de 1995 en la ciudad de Oklahoma.

Después de eso, explicó Downey, los rescatistas intentan determinar la forma en la que el edificio colapsó; esto orienta sus esfuerzos de búsqueda posteriores.

Si el edificio sigue parcialmente en pie y hay espacio abierto entre los pisos, podría haber más espacio de supervivencia para cualquier persona que esté atrapada adentro. Entonces los rescatistas comenzarían a buscar dentro de estos espacios vacíos, “las áreas donde existe la mayor probabilidad de supervivencia”, dijo Downey.

Por supuesto, los esfuerzos de búsqueda son más difíciles cuando un edificio deja poco espacio abierto cuando se viene abajo, como sucedió con el condominio de Surfside, que tuvo un tipo de derrumbe progresivo, piso por piso, según Downey.

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¿Qué otros factores deben tener en cuenta los rescatistas?

Los rescatistas también necesitan considerar factores externos como el clima. En el caso del colapso en Flatbush, las condiciones de lluvia del jueves por la tarde podrían complicar los esfuerzos de rescate.

“Hay que controlar cualquiera de los servicios públicos, ya sea el gas, el agua o la electricidad”, dijo Downey. “Desde luego que no quieres que el agua inunde ninguno de estos espacios vacíos”.

Las tuberías principales de agua se cerraron temporalmente después del colapso, pero para el mediodía del jueves el servicio de agua en el área había sido restaurado, según el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad.

Los rescatistas también podrían intentar estabilizar cualquier parte del edificio que siga en pie. Eso podría implicar el uso de madera para fortalecer partes de la estructura, lo que permitiría a los trabajadores acceder a los escombros donde más sobrevivientes podrían estar atrapados.

¿Qué tecnología se utiliza?

Al buscar sobrevivientes, los rescatistas suelen usar equipo especializado como drones, dispositivos de escucha y cámaras de búsqueda.

En Brooklyn, el Departamento de Policía ha desplegado drones para cubrir la escena mientras los miembros de su unidad de aviación buscan desde el aire, dijo una portavoz de la policía el jueves. Los agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia del departamento también estaban buscando en el área con perros del equipo K-9.

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El jueves también se estaba utilizando maquinaria pesada con garras mecánicas para retirar los escombros, dijo Lillian Bonsignore, la jefa de bomberos.

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¿En qué momento una operación pasa a ser de recuperación?

Bonsignore dijo el jueves por la tarde que la operación seguía centrada en rescatar sobrevivientes. Sin embargo, en algún momento las autoridades tendrán que tomar la difícil decisión de cambiar el enfoque de la operación y pasar a la recuperación, dijo Downey.

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“Cuando se toma la decisión de que ya no tenemos personas que hayan sobrevivido, hacemos la transición a la recuperación”, dijo Downey.

Tal determinación puede tomar días y depende de un conjunto complejo de factores. Uno de los últimos que se toman en cuenta es el tiempo que ha transcurrido desde el colapso, dijo Downey. Más importante es la seguridad de los rescatistas, que debe sopesarse frente a las posibilidades de que alguien siga con vida.

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Aun así, la transición a la recuperación de cuerpos no excluye la posibilidad de que se encuentren sobrevivientes. Cuando estuvo en Haití tras el terremoto de 2010, dijo Downey, su equipo encontró a un niño de 2 años con vida en los escombros de un edificio ocho días después de su colapso.

“Prometemos, con todo lo que tenemos, que no dejaremos de trabajar hasta que todos hayan sido rescatados o recuperados”, dijo Bonsignore.

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*Chelsia Rose Marcius, Caitlyn Freeman y Hurubie Meko colaboraron con la reportería.

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