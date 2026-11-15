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Desconfiar salvó a unos, pero otros perdieron miles de dólares por Ueno Bank en Paraguay

El país sigue en la incertidumbre política y económica y, en medio de ello, las personas tratan de encontrar respuestas y se aferran a que la justicia haga lo suyo. Las organizaciones sociales temen que su labor se frene y que la desconfianza en los bancos las pueda perjudicar.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
El país sigue en la incertidumbre política y económica y, en medio de ello, las personas tratan de encontrar respuestas y se aferran a que la justicia haga lo suyo. Las organizaciones sociales temen que su labor se frene y que la desconfianza en los bancos las pueda perjudicar.
Un grupo de mujeres se sentó frente a una oficina cerrada de Ueno Bank. En la pared del lugar se lee: “Jugaron con la gente”.
Foto: Jorge Sáenz - AP

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El hermano de Dante Leguizamón puede perder hasta USD 12.000 de los cerca de USD 50.000 que tenía ahorrados desde 2023 en Ueno Bank. La plata que le ingresó a él, como a sus otros hermanos, por una causa judicial en el sistema interamericano la metió en un banco que luego fue absorbido por el que ahora tiene a la mitad de los paraguayos en vilo. Si antes ese certificado de depósito de ahorro (CDA) le podía dar un rendimiento mensual de USD 300, ahora él está a la espera, como otros más, de que le devuelvan el dinero que perdió tras el colapso…

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

majonori mnoriega@elespectador.com
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