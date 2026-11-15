Desconfiar salvó a unos, pero otros perdieron miles de dólares por Ueno Bank en Paraguay

El hermano de Dante Leguizamón puede perder hasta USD 12.000 de los cerca de USD 50.000 que tenía ahorrados desde 2023 en Ueno Bank. La plata que le ingresó a él, como a sus otros hermanos, por una causa judicial en el sistema interamericano la metió en un banco que luego fue absorbido por el que ahora tiene a la mitad de los paraguayos en vilo. Si antes ese certificado de depósito de ahorro (CDA) le podía dar un rendimiento mensual de USD 300, ahora él está a la espera, como otros más, de que le devuelvan el dinero que perdió tras el colapso…

El hermano de Dante Leguizamón puede perder hasta USD 12.000 de los cerca de USD 50.000 que tenía ahorrados desde 2023 en Ueno Bank. La plata que le ingresó a él, como a sus otros hermanos, por una causa judicial en el sistema interamericano la metió en un banco que luego fue absorbido por el que ahora tiene a la mitad de los paraguayos en vilo. Si antes ese certificado de depósito de ahorro (CDA) le podía dar un rendimiento mensual de USD 300, ahora él está a la espera, como otros más, de que le devuelvan el dinero que perdió tras el colapso de la plataforma que hace unos años se presentó como la promesa financiera de Paraguay. Un presidente destituido, varios detenidos, entre ellos el superintendente de bancos, tres exdirectores del Banco Central, altos funcionarios de Ueno y ejecutivos vinculados al Grupo Vásquez, y el recibimiento de un anticipo a aquellos clientes amparados por la garantía del Estado es un poco de lo que ha sucedido tras una semana de incertidumbre y exigencias.

Le sugerimos: “Se necesita un cambio y se le exigirá al que sea”: el grito en España por una vida digna

Leguizamón nunca confió en las promesas que hicieron, como reembolsar hasta el 40 % de todas las compras realizadas con la tarjeta de crédito y de patrocinios deportivos que popularizaron la marca. La oferta fue abrupta, de ahí su sospecha, la cual compartió con otros más que decidieron no tener una cuenta ahí. Sin embargo, algunos tantos quedaron atrapados en medio de la crisis luego de la fusión con Visión Banco, que tenía tres décadas de trayectoria en el mercado paraguayo y cerca de un millón de clientes. Uno de ellos era su hermano. Pero, así como unos desconfiaron y otros no se movieron de allí, a otros en cambio les resultó atractivo un intento de sobrevivir en el mes a partir de los reembolsos de las compras en supermercados y gasolineras. Eso les daba la sensación de que estaban economizando costos.

Publicidad

En un país de 6,5 millones de habitantes, Ueno Bank llegó a tener casi tres millones de clientes, además de que acumuló unos USD 2.800 millones en depósitos, de los cuales alrededor de USD 855 millones correspondían a dinero público. Procesaba, además, más de tres millones de transacciones al día. Figuras públicas, como modelos, creadores de contenido y personalidades de la televisión y el deporte, resultaron afectadas tras su caída, y unas 7.000 personas vinculadas con compañías relacionadas con el banco perdieron su trabajo, y eso se extendió a Argentina, México, Nicaragua y Panamá. Los más afectados fueron los empleados directos del banco, pero también trabajadores de Itti y Kaitel, que pertenecen al Grupo Vásquez, que presta servicios en los sectores financieros, tecnológicos, de movilidad, entretenimiento y deporte, además de que es el propietario de Ueno Bank. Hay unas 37 empresas afectadas.

La periodista Carolina Arévalo le contó al medio español El País que trabajaba en VMedia y, en medio de la crisis, recibió un mensaje que alertaba que no podría retirar el dinero que tenía depositado en el banco. Poco tiempo después, la empresa les envió una carta a todos los trabajadores anunciando la suspensión temporal de empleo y sueldo por un plazo inicial de 90 días. La reportera argentina Romina Robledo, que ha vivido casi toda su vida en Paraguay y aceptó un trabajo en esa misma plataforma con un sueldo que superaba sus expectativas, también fue una de las afectadas y mencionó ante la agencia EFE que, con todo su dinero retenido y ahora desempleada, ha tenido que buscar trabajo limpiando casas y cuidando niños, además de recibir ayuda de amigos. A la par, Larissa Riquelme, modelo y presentadora de televisión, y el exfutbolista y entrenador Gustavo Alfaro resultaron perjudicados.

También le puede interesar: Daniel Ortega, el “tirano que quizá muera en el poder” en Nicaragua, cumple 81 años

La incertidumbre es tan grande que Pablino Caballero sigue inquieto por lo que puede pasar con los ahorros de su familia, pues se ha puesto a pensar en la expectativa de jubilación, en un momento en el que se sabe que 32.000 pensionados del Instituto de Previsión Social están sufriendo directamente los estragos de lo sucedido. Él, que es coordinador de la Fundación Vencer, que trabaja en la defensa de los derechos humanos de aquellos que tienen VIH, tiene un susto más: que se retrasen las actividades de la organización y que las agencias de cooperación pierdan la confianza en los bancos. En estos días ha visto un deterioro en la salud mental de las personas y ha percibido poco movimiento comercial. No le gustaría ver que todo esto termine en el debilitamiento de las políticas sociales, en un escenario de recorte presupuestario.

Leguizamón, que es el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, trabaja en este momento buscando estrategias para ayudar a las organizaciones sociales afectadas por la caída del banco. Cree, de forma preliminar y alistándose para una primera reunión sobre el tema, que se podría apelar a la vía judicial y que, en caso de que eso no funcione, una opción sería buscar el apoyo de los cooperantes, pero aún es muy pronto para tener claridad sobre ello. Lo que sí espera es que haya una rearticulación política que permita avanzar, sobre todo porque en pocos meses empezará la campaña alrededor de las elecciones de 2028.

Ha pasado un poco más de una semana desde que el Congreso se decantó por el juicio político contra el exmandatario Santiago Peña, que culminó en su destitución. Desde entonces, tanto él como el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, fueron acusados por asociación criminal, un cargo que se suma a los de lesión de confianza y administración en provecho propio que ya tenía en su contra el que hasta hace poco se desempeñaba como cabeza del Ejecutivo. Si bien los clientes de Ueno Bank amparados por la garantía del Estado recibieron un anticipo de la devolución de sus recursos, como sucedió con aquellos que tenían depositados hasta 40 salarios mínimos (unos USD 19.600), y se espera que quienes tenían guardados el máximo de 75 lo puedan hacer la otra semana, la gran pregunta está en qué pasará con los clientes cuyos montos superan ese tope. Es decir, fondos, inversiones, grandes empresas, recursos estatales o pensiones.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com