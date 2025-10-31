“Detrás de la guerra”, un documental sobre los colombianos que combaten en Ucrania

El 25 de octubre Catalina Gómez Ángel recibió el I Premio Internacional de periodismo David Beriain, dedicado a reconocer su trabajo como reportera. Foto: Luis de Vega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 3 de noviembre a las 8 p. m. Caracol Televisión emitirá el documental “Detrás de la guerra”, producido por el canal y dirigido por Catalina Gómez Ángel, premiada reportera colombiana.

La pieza muestra de “la historia de los colombianos que deciden ir a pelear un conflicto que no les pertenece en un territorio desconocido [Ucrania]”, cuenta el presidente de Caracol, Gonzalo Córdoba Mallarino.

La directora del proyecto es una reportera de guerra de gran trayectoria en Medio Oriente y Europa. Gómez ha cubierto conflictos en Siria, Gaza, Irak, Ucrania y muchos más.

Recientemente, el 25 de octubre de 2025, la directora de este nuevo documental ganó el Premio Internacional de periodismo David Beriain. Gómez también ha sido galardonada con el Premio Simón Bolívar en 2017 por su cubrimiento de la batalla de Mosul, en Irak.

Le recomendamos: Catalina Gómez Ángel: una vida dedicada a narrar desde las trincheras

Los colombianos en Ucrania

El documental pone en el foco las experiencias vívidas de los colombianos que han viajado a Ucrania. En la pieza los soldados explican por qué viajaron para combatir en esta guerra.

“Detrás de la guerra está la historia de un grupo de diferentes tipos de colombianos que en algún momento de esta guerra van a Ucrania a defender a Ucrania”, contó Gómez, citada por Blu Radio.

“Muchos de ellos son exmilitares, otros simplemente prestaron el servicio militar, otros trabajaron en seguridad, y lo hacen por razones distintas: unos por dinero, otros porque sienten que están defendiendo una causa”, agregó.

Entre las razones de los combatientes para unirse a la guerra, Gómez aseguró: “Nuestros soldados fueron educados en la guerra desde muy jóvenes y quedan desempleados también muy jóvenes. Ven en Ucrania una oportunidad no solo económica, sino de propósito”.

Le podría interesar: “Cuerpos decapitados, desfigurados”: así fue el operativo en Río de Janeiro

A diferencia de como se les llama a estos combatientes en Colombia, “en Ucrania no son mercenarios, porque ellos tienen contratos oficiales y pueden estar allí totalmente de manera legal”, explicó la experta.

Las decisiones para elegir el bando de la guerra pueden llegar a ser complejas, sobre todo, porque “Rusia paga más, ofrece el tiquete y mejores condiciones, pero el riesgo es igual de alto”, dijo Gómez mientras explicaba que “muchos le contaron que, al regresar a Colombia, los contactaron para pelear del lado ruso“.

Una de las brigadas en donde participan colombianos se llama Jartia. Esta “nació como defensa territorial y luego se integró a las fuerzas armadas. Es una de las más tecnológicas del país” subrayó.

Gómez afirmó que varios de los protagonistas del documental murieron o quedaron heridos. Contó que ver eso le afectó, pues los soldados compartían sus historias con ella. “Ellos me contaban su vida desde el frente de batalla, y al final era inevitable sentir ese lazo humano”, relató.

“Estaba cubriendo la guerra en Ucrania, pero también estaba cubriendo a la Colombia que tanto nos duele, esa que ha vivido una guerra por 60 años y termina exportando combatientes”, expresó Gómez mientras hablaba sobre la realidad colombiana.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com