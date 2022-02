Diosdado Cabello dice que ahora quiere ir por la web de “El Nacional”

Justo esta semana una investigación de Amnistía Internacional encontró una “alta correlación” entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando”, conducido semanalmente por Diosdado Cabello y emitido en el canal estatal VTV, y las detenciones arbitrarias que ocurren en Venezuela en un 94 %. Foto: Rayner Peña R

Después de la entrega de la sede de El Nacional, medio crítico del gobierno, al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, este dijo que ahora “le provoca” ir por la página web del medio venezolano.

El bien, ubicado en Caracas, había sido embargado en mayo pasado como parte de la indemnización por “daño moral” valorado en más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como resultado de una demanda hecha por el político.

De contexto: Entregan sede del periódico venezolano El Nacional a Diosdado Cabello

Tras la entrega, Cabello dijo que El Nacional todavía le debe la indemnización por “daño moral”. ”Yo no estoy pidiendo bienes, el Tribunal sentenció una cantidad, qué hacen, rematar el bien (...) el bien se adjudica al precio que digan, la conclusión es que todavía me debes (Miguel Henrique Otero, director de El Nacional)”, expresó en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, que emite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En relación con el sitio web, sostuvo: “Porque me debes, con el valor de (la sede) El Nacional no me pagaste, creo que ahora voy a ir por la página”, añadió.

Cabello denunció a El Nacional por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por EE. UU. por presuntos nexos con el narcotráfico.

El TSJ decidió que el rotativo venezolano debía pagar a Cabello 237.000 petros (criptomoneda promovida por el Gobierno venezolano) al valor de cambio del día, lo que equivalía a 13.369.170 dólares.

En respuesta a la entrega del edificio, El Nacional publicó: “En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos (...) le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello”.

”En el remate del edificio nunca se hizo una licitación pública, que es lo que se hace normalmente, y acá lo que se hizo fue una adjudicación. Esa es otra irregularidad más del caso, pero ya, para este momento, en términos concretos, el inmueble se perdió por completo y se entrega al demandante”, dijo a Efe el gerente general de El Nacional, Jorge Makrionitis.

Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el hecho y lo calificó de “consumación del robo” del diario El Nacional. La medida, añadió en un comunicado, “se ejecutó de forma irregular, al no informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas, en violación a las reglas procesales que exige la ley”. Se trató de “la consumación del ‘robo del siglo’ al periodismo independiente, algo que solo puede pasar en una dictadura”, señaló Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

Investigación de Amnistía Internacional

Por otro lado, una investigación de Amnistía Internacional (AI) concluyó que la “política de represión” en Venezuela se ha sustentado en “la coordinación” entre ataques y mensajes estigmatizantes emitidos en medios de comunicación oficialistas.

La investigación fue realizada en conjunto con la ONG venezolana Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). Mostró la correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país caribeño y las “estigmatizaciones” realizadas por varios medios de comunicación.

”Este análisis mostró que, mientras en 2019, la correlación general entre ambas variables (detenciones arbitrarias y estigmatización) era del 29 %, en 2020 aumentó al 42 % y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77 %”, detalló AI en un comunicado de prensa.

La directora para Las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, aseguró que la relación que establecen en este análisis “es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional”.

La organización resaltó también como otro “hallazgo significativo” “la alta correlación” entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando”, conducido semanalmente por Diosdado Cabello y emitido en el canal estatal VTV, y las detenciones arbitrarias en un 94 %.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.