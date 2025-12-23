EE. UU. confirma ataque nocturno en el Pacífico contra supuestos narcotraficantes

Nuevo ataqué a una supuesta "narcolancha" en el Pacífico el 22 de diciembre. Foto tomada de la cuenta de X de @nmas Foto: Archivo Particular

El ejército de Estados Unidos informó el lunes, 22 de diciembre en horas de la noche, que mató a un supuesto narcotraficante que iba a bordo de una embarcación “discreta” que navegaba por lo que describió como rutas conocidas de tránsito de drogas en el océano Pacífico oriental.

“Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta operación. Ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido”, informó el Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares de Washington en Sudamérica, en una publicación en X.

Al menos 105 personas han fallecido en el marco de la Operación Southern Spear, una ofensiva impulsada por el Gobierno de Trump con el objetivo declarado de frenar el narcotráfico marítimo. Como parte de esta campaña, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron la semana pasada dos embarcaciones señaladas de participar en el tráfico de drogas en el Pacífico oriental, lo que dejó cinco muertos, según CNN.

La ofensiva se desarrolla en una amplia zona marítima que abarca aguas internacionales frente a las costas de Centro y Sudamérica, un corredor utilizado históricamente para el traslado de cocaína hacia Norteamérica. Washington ha incrementado en los últimos meses la presencia de buques de guerra y aeronaves de vigilancia en esa región, en coordinación con gobiernos aliados.

El Comando Sur ha insistido en que las operaciones se conducen bajo protocolos “de legítima defensa” y en cumplimiento del derecho internacional. Sin embargo, diversos grupos de derechos humanos han advertido sobre la falta de transparencia en torno a las operaciones, especialmente en lo referente a la identificación de las embarcaciones atacadas y las circunstancias de las muertes reportadas, según CNN.

Fuentes regionales consultadas por medios estadounidenses indicaron que la tripulación de las embarcaciones interceptadas no portaba documentos de identificación y que las autoridades locales no habían recibido aviso previo de las incursiones. Analistas en seguridad marítima señalan que este tipo de acciones podrían tensar las relaciones diplomáticas con algunos países latinoamericanos, que han reclamado mayor coordinación en tareas de interdicción.

La Operación Southern Spear ha registrado 26 ataques totales desde septiembre 2025, destruyendo 30 embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico oriental y Caribe, con más de 100 muertos reportados, según CNN.

