Ecuador denunció intento de asesinato contra Noboa: gobiernos de Latinoamérica reaccionaron

Ecuador está en tensión: en medio del paro nacional que convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) frente al aumento del diésel, el martes se reportó un ataque contra una caravana que transportaba al presidente Daniel Noboa, lo que provocó la condena de varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, y resultó en la detención de cinco personas.

Tras el hecho, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció que presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto intento de asesinato, mientras que el movimiento indígena rechazó dicho postulado.

Según aseguró el grupo a través de un comunicado, el ingreso de la caravana presidencial “en una zona de resistencia” en la provincia andina de Cañar, donde fue apedreada, “lejos de ser un accidente, constituye una provocación del Gobierno” para “justificar la represión”.

¿Cuál fue la reacción internacional al ataque contra Noboa en Ecuador?

Perú, Costa Rica, Panamá y Honduras expresaron su condena ante los actos de violencia perpetrados contra el mandatario ecuatoriano, pues consideraron que eso es incompatible con el respeto a las instituciones democráticas. La Cancillería peruana calificó lo sucedido de “inaceptable” y Costa Rica agregó que se debe respetar el Estado de derecho.

La Embajada de Honduras calificó lo sucedido como una “tentativa de asesinato” y reiteró su rechazo a las acciones que atenten contra la estabilidad y la paz regional. La Cancillería de Colombia, por su parte, condenó el ataque sufrido por la caravana de Noboa y rechazó “cualquier acto que ponga en riesgo la vida o la integridad de los ecuatorianos”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también reprochó lo sucedido. El secretario general, Albert Ramchand Ramdin, escribió en las redes sociales que estos actos constituyen un atentado contra la democracia, la estabilidad y la convivencia pacífica, e hizo un llamado a mantener el diálogo y el respeto a los principios democráticos.

