Ecuador desmanteló una red de economías ilegales que movía más de US$ 300 millones

Este martes, las autoridades ecuatorianas llevaron a cabo una operación que resultó en el desmantelamiento de “la mayor red de lavado de activos del país, vinculada a un movimiento ilícito de US$ 313 millones”. Así lo dio a conocer la Policía en la red social X, donde estableció que se llevaron a cabo 68 allanamientos y 103 incautaciones de bienes.

Según el informe, entre los bienes incautados hay haciendas, mansiones, gasolineras, bodegas, lubricadoras, ferreterías, talleres mecánicos y extensas plantaciones de palma africana. Las autoridades calificaron este operativo como inédito y el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la estructura de lavado de activos pertenecía a Comandos de la Frontera, grupo de las disidencias de las FARC.

La acción, calificada como la intervención más grande contra las estructuras económicas criminales en la historia del país, contó con la participación de 600 servidores policiales y 94 funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Los operativos se llevaron a cabo en provincias como Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, cuya capital es Quito.

Según el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, este fue “el mayor golpe a las economías criminales en la historia” del país: “Más de US$ 300 millones en bienes incautados a los Comandos de la Frontera”. Reimberg, por su parte, declaró ante los medios de comunicación que 26 personas fueron capturadas durante los 68 allanamientos, además de que se embargaron cinco compañías, a través de las cuales se “lavaron más de US$ 70 millones”.

Este operativo ocurrió meses después de que Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, señalado como el cabecilla de Comandos de la Frontera en Ecuador y vinculado con actividades del narcotráfico, fue detenido en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). También se desarrolló luego de que Andrés Rojas, alias Araña, líder de esa agrupación en Colombia, fue capturado por la Fiscalía.

