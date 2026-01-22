Logo El Espectador
Mundo
América

Ecuador no va mejor, como dice Noboa: más de 9.000 personas fueron asesinadas en 2025

El país vecino vivió masacres, sicariatos, muertes dentro de prisiones y ajustes de cuentas a lo largo del año pasado. Las cifras preocupan, sobre todo cuando hay tensiones entre Colombia y Ecuador, que comparten una frontera donde el narcotráfico y la violencia que se desprende de ello son unas de las principales problemáticas.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Integrantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador custodian una escena de un crimen en Guayaquil (Ecuador).
Integrantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador custodian una escena de un crimen en Guayaquil (Ecuador).
Foto: EFE - Mauricio Torres
Ecuador rompió su récord en violencia e inseguridad en 2025, a pesar de que el presidente Daniel Noboa ha repetido que el país “va mejor”. El año pasado se registraron más de 9.000 homicidios intencionales y se alcanzó una cifra preocupante sobre la tasa de muertes violentas, que se ubicó en 50,91 por cada 100.000 habitantes, superando el pico de 2023 (47,25) y el registro de 2024 (38,80), informó el medio Primicias.

Ante estos resultados, la declaratoria de conflicto armado interno, que permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas, y del estado de excepción han resultado insuficientes ante la cruda realidad que vive el país. El informe del medio, a partir de datos oficiales, concluyó que 1 de cada 3 muertes violentas respondió a un mismo perfil: hombres mestizos de entre 18 y 29 años. Además, 46 niños y 537 adolescentes fueron asesinados.

Según los datos del Ministerio del Interior, la mayoría de las muertes violentas registradas en 2025 tuvieron una presunta motivación de “delincuencia común”. Ahora bien, más desglosadas, las cifras mostraron que 6.121 casos tuvieron una presunta causa de amenazas y 2.110 tuvieron una presunta relación con tráfico interno de drogas.

Así como la delincuencia común fue la presunta motivación en la mayoría de los casos, según la Policía, el arma de fuego (sobre todo las pistolas) fue la más utilizada en los crímenes, seguida muy por debajo del arma blanca.

Además, el 77 % de las muertes de 2025 sucedieron en zonas urbanas, sobre todo en la vía pública y dentro de una casa o villa. La mayoría de las personas asesinadas eran ecuatorianas, pero también se registraron casos de venezolanos (168) y colombianos (98).

Este informe se conoce justo en medio de las tensiones entre Colombia y Ecuador, dos países que comparten una frontera porosa y de alta criminalidad, donde el narcotráfico es una de las principales problemáticas. Masacres, sicariatos, muertes dentro de prisiones y ajustes de cuentas marcaron el año más violento, hasta ahora, en el país vecino.

Por Redacción Mundo

