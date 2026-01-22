EE. UU. prioriza las citas de visa para quienes van al Mundial: esto es lo que debe hacer

La medida se conoce como FIFA PASS y busca darle prioridad a aquellas personas que compraron las entradas a la Copa del Mundo por medio del sitio web del órgano que rige el fútbol. Foto: Agencia AFP

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció que está dando acceso prioritario a las citas de la visa para los titulares de las entradas al Mundial de 2026. La medida se conoce como FIFA PASS y funciona para quienes hayan adquirido las boletas a través de la página web oficial del órgano que rige el fútbol en el mundo.

Esta directriz les permitirá acceder a una cita de entrevista prioritaria al solicitar la visa. Ahora bien, la Embajada enfatizó que todos los solicitantes deben someterse a los procesos de evaluación de seguridad y cumplir con los requisitos para la aprobación.

¿Cómo obtener una cita de visa prioritaria para el Mundial?

Lo primero a tener en cuenta es que, para beneficiarse de esta directriz, usted debió haber comprado sus entradas directamente en el sitio web fifa.com/tickets. Con eso claro, estos son los pasos que debe seguir:

Inicie sesión en su cuenta de fifa.com para enviar el formulario de registro para FIFA PASS.

Introduzca su nombre y número de pasaporte exactamente como aparecen en su pasaporte.

Comience el proceso de solicitud de visado en la página web state.gov/fifa-world-cup-26.

Seleccione el país de nacionalidad o residencia donde usted hará su solicitud.

Llene en línea el formulario de solicitud de visado DS-160.

Introduzca su nombre y número de pasaporte en el formulario exactamente como aparecen en el pasaporte (debe ser la misma información que introdujo en fifa.com).

Programe la cita para la entrevista.

Suba una foto actual y efectúe el pago de la tasa de su visado.

Si le preguntan si usted es portador de un boleto de la FIFA, asegúrese de decir que sí.

Si su información en el sistema de visados coincide con el formulario de registro, usted recibirá acceso a una cita para un pase de la FIFA. Ahora bien, recuerde que un boleto no garantiza una visa.

