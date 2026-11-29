La jornada arrancó a las 7:00 a. m., hora local, y se extenderá hasta las 5:00 p. m., cuando cerrarán las urnas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó que no habrá conteo rápido….

Ecuador elige este domingo autoridades locales en unos comicios marcados por la suspensión del principal partido opositor y por alertas de fuertes lluvias por el fenómeno de El Niño. Unos 13,8 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para escoger más de 5.000 autoridades locales, entre alcaldes, prefectos, concejos municipales y juntas parroquiales.

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La jornada arrancó a las 7:00 a. m., hora local, y se extenderá hasta las 5:00 p. m., cuando cerrarán las urnas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó que no habrá conteo rápido. El sábado, 34 recintos electorales fueron reubicados por las inundaciones causadas por el fenómeno de El Niño.

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"Sea cual sea el resultado, el Gobierno ecuatoriano va a tener los brazos abiertos a las autoridades locales. Nosotros nunca hemos estado en contra de ninguna autoridad local", dijo el presidente Daniel Noboa tras votar en la localidad costera de Olón, en la provincia de Santa Elena. Esta es la primera vez que el partido oficialista ADN participa en comicios locales. La oposición ha denunciado obstrucciones del gobierno para permitir la participación de sus candidatos a alcaldías y prefecturas.

"Esto está amañado (…). Adelantaron elecciones, no permitieron que partidos se presenten, atacan, hacen reformas" de última hora, dijo Alejandra, una secretaria de 28 años que prefirió omitir su apellido, antes de votar en la Universidad Salesiana, en el norte de Quito.

Las críticas de la oposición se centran en la decisión del CNE de adelantar los comicios que debían celebrarse en 2027 y por la inhabilitación del partido Revolución Ciudadana, el principal opositor y afín al expresidente Rafael Correa. Para Luis Escola, un comerciante de 64 años, en el país hay un "fraccionamiento" político. Él eligió votar por el oficialismo con la idea de que se articule mejor el trabajo entre el gobierno nacional y los municipios: "Tiene que ser un solo equipo para todo ámbito: el cantonal, provincial, la junta parroquial".

La violencia también fue parte de la breve campaña electoral. Dos candidatos fueron asesinados a tiros en la localidad de Huaquillas, fronteriza con Perú. Los ecuatorianos también eligen este domingo a los siete integrantes del organismo encargado de nombrar al fiscal general, el contralor, el defensor del pueblo y otras autoridades.

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