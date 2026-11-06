EE. UU. alerta por robos y bloqueos durante las fiestas de Cartagena

En el aviso, la Embajada señaló que se espera un incremento significativo de los robos de menor cuantía y alertó sobre la posibilidad de…

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que visiten Cartagena durante las celebraciones de Independencia, que se llevarán a cabo entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026 . La representación diplomática advirtió sobre un posible aumento de los hurtos, la instalación de bloqueos ilegales en las vías y las dificultades de movilidad por las actividades festivas.

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En el aviso, la Embajada señaló que se espera un incremento significativo de los robos de menor cuantía y alertó sobre la posibilidad de que se establezcan retenes no autorizados en los que algunas personas podrían exigir dinero u objetos de valor a peatones y conductores. También anticipó fuertes congestiones vehiculares debido a los cierres de vías, los desvíos y las aglomeraciones.

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Cartagena, Colombia: During Cartagena’s Independence Day celebrations, the Embassy reminds all U.S. citizens to maintain a high level of security awareness while visiting the city. A significant increase in petty theft is expected, along with the potential for unsanctioned… pic.twitter.com/BKGJoZEZHX — TravelGov (@TravelGov) November 6, 2026

Una de las principales recomendaciones de las autoridades estadounidenses es evitar los sectores ubicados al este del centro comercial Caribe Plaza. Según la alerta, en algunos de esos barrios los residentes suelen instalar bloqueos ilegales para pedir dinero a quienes transitan a pie o en vehículos.

En caso de que sea necesario atravesar esas zonas, la Embajada aconsejó extremar las precauciones, circular preferiblemente por las vías principales, evitar las grandes concentraciones de personas y no entrar en confrontaciones con los participantes de las festividades.

La advertencia se conoce antes de una de las temporadas de mayor actividad turística y cultural de Cartagena, cuando las celebraciones por la Independencia de la ciudad congregan a residentes y visitantes en distintos puntos. La Embajada pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a las condiciones de seguridad durante su estadía.

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