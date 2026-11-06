Rubio apunta a elecciones en Venezuela en 2027, pero exige reformas antes de convocarlas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a pronunciarse frente a las elecciones en Venezuela, este jueves 5 de noviembre, en una entrevista con The New York Times, donde afirmó que idealmente estas se harían en 2027, pero advirtió que el país debe completar una serie de reformas institucionales y económicas, además de garantizar la seguridad, antes de volver a convocar elecciones.Rubio, quien lidera la estrategia de Washington con respecto a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a principios de 2026, afirmó en la…

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a pronunciarse frente a las elecciones en Venezuela, este jueves 5 de noviembre, en una entrevista con The New York Times, donde afirmó que idealmente estas se harían en 2027, pero advirtió que el país debe completar una serie de reformas institucionales y económicas, además de garantizar la seguridad, antes de volver a convocar elecciones.



Rubio, quien lidera la estrategia de Washington con respecto a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a principios de 2026, afirmó en la entrevista que Venezuela necesita renovar sus instituciones para garantizar unas elecciones libres, algo que ya habría mencionado en el pasado. Esto significaría una reforma del tribunal supremo y el consejo electoral, además de avanzar en la reestructuración de su deuda y reformar sus fuerzas de seguridad antes de celebrar elecciones. María Corina Machado, líder de la oposición, también habría afirmado en su primera rueda de prensa desde que volvió a Venezuela que estas se celebrarían en 2027.

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Según el secretario, las conversaciones que se están llevando a cabo entre la oposición venezolana y el régimen ahora liderado por Delcy Rodríguez, auspiciadas por Estados Unidos, estarían sirviendo como un puente para lograr la reforma del tribunal supremo a mediados de diciembre. Además, afirmó que los negociantes se reunirán la próxima semana para abordar el nombramiento de nuevos integrantes del consejo electoral.



Las declaraciones de Rubio se producen una semana después de que la Administración de Trump respaldara la hoja de ruta acordada entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición, que contempla la renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral.



Otro de los puntos clave a tocar para Rubio es la deuda venezolana, que se estima sobre pasado los USD 200.000 millones, siendo este uno de los mayores obstáculos para garantizar una transición democrática en el país, que lleva 27 años bajo el régimen chavista.

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Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó semanas atrás que las elecciones se celebrarán bajo las normas de la Constitución, aunque no precisó una fecha ni confirmó que se realicen en 2027. María Corina Machado, en cambio, aseguró que los comicios tendrán lugar ese año y señaló que la oposición prepara iniciativas de participación ciudadana para garantizar su seguridad. Sin embargo, pidió acelerar el proceso.



A pesar de las intervenciones, no se ha dado una fecha ni un límite concreto para celebrar elecciones en Venezuela.

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