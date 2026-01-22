EE. UU. aumentará a USD 2.600 el pago para que los migrantes se autodeporten

Imagen de referencia de unos migrantes que caminan en Tapachula, México. Foto: EFE - Juan Manuel Blanco

Estados Unidos anunció que aumentará a USD 2.600 el incentivo económico que ofrece a los migrantes que están en el país de manera irregular para que salgan voluntariamente o se “autodeporten”.

Así lo informó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional, que se refirió a este aumento del incentivo —antes de USD 1.000— como un “regalo” por el aniversario desde que el republicano Donald Trump asumió la Presidencia.

En el escrito, la entidad aseguró que desde enero de 2025, 2,2 millones de personas que se encontraban en el país de forma irregular se han autodeportado voluntariamente, y que “decenas de miles” lo han hecho utilizando la aplicación de la CBP.

Sin embargo, estas cifras han sido cuestionadas por análisis de expertos en inmigración, ya que la agencia “no ha entregado datos” que las respalden.

El Departamento de Seguridad Nacional informó en diciembre que ha deportado a un total de 622.000 personas desde que Trump asumió el cargo.

Un análisis del centro Brookings publicado la semana pasada, sin embargo, puso en cuestión esta cifra y estimó que el número real es mucho menor: entre 310.000 y 350.000 expulsiones.

Eso está por debajo de las 778.000 repatriaciones realizadas en el último año fiscal completo de la administración de Joe Biden y muy lejos de la promesa del equipo de Trump de alcanzar un millón de deportaciones por año.

