“No podemos matar indiscriminadamente”: senador republicano condena bombardeos de EE. UU.

El senador estadounidense Rand Paul (republicano por Kentucky) volvió a cuestionar la política de ataques extraterritoriales del gobierno de Donald Trump. El Pentágono confirmó este miércoles el primer bombardeo contra una supuesta lancha narcotraficante en el océano Pacífico.

El ataque, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejó dos muertos, calificados de “narcoterroristas”.

“No podemos matar indiscriminadamente porque no estamos en guerra. ¡Es una ejecución sumaria! Todos tienen derecho a un juicio, porque a veces el sistema se equivoca. Incluso los peores de los peores en nuestro país reciben un debido proceso”, dijo Paul el martes en Fox News.

El legislador por Kentucky, uno de los pocos republicanos que ha desafiado abiertamente la estrategia antidrogas de Trump, agregó que si no se vuelan todos los barcos que hay frente a Miami es “porque el 25 % de las veces la sospecha resulta falsa”.

“No deberíamos hacerlo frente a Venezuela tampoco. Estas son lanchas pequeñas, sin fentanilo ni ruta hacia Florida”, dijo.

El nuevo bombardeo, ocurrido el martes en aguas internacionales, eleva a 34 el número de muertos en ocho ataques realizados por Estados Unidos desde septiembre. Hasta ahora, todos habían ocurrido en el Caribe.

La Casa Blanca sostiene que actúa en el marco de un “conflicto armado” contra los cárteles, a los que Trump declaró “organizaciones terroristas” mediante órdenes ejecutivas.

Paul, sin embargo, advierte que esa interpretación “va contra toda la tradición estadounidense”. En una entrevista con NBC, el senador recordó que, históricamente, cuando se interceptan embarcaciones sospechosas en alta mar, “se anuncia el abordaje, se buscan pruebas, y solo después se actúa”.

“Durante siglos se ha hecho así. Sabemos por estadísticas de la Guardia Costera que en uno de cada cuatro abordajes no se encuentra droga alguna. Si nuestra política ahora es volar cada barco que sospechamos, viviríamos en un mundo bizarro”, declaró.

El republicano también criticó el papel del vicepresidente JD Vance, quien ha defendido los bombardeos. En septiembre, Vance escribió en X que “matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el mejor uso posible de nuestras fuerzas armadas”.

Paul respondió entonces con una cita del libro Matar a un ruiseñor: “¿Alguna vez se preguntó qué pasaría si el acusado fuera ejecutado de inmediato, sin juicio ni representación?”.

“Qué sentimiento tan despreciable y sin pensamiento es glorificar el asesinato sin juicio”, añadió entonces el senador de Kentucky.

