EE. UU. confirma por primera vez que tiene armas desplegadas en el espacio

La batalla por el dominio del cielo está llegando cada vez más lejos y ya no se limita únicamente a nuestro planeta. Las Fuerzas Aéreas estadounidenses confirmaron este lunes que han desplegado armas en el espacio como medida preventiva ante posibles ataques. El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, hizo el primer reconocimiento público de estas capacidades en órbita, en una señal deliberada para quienes puedan representar una amenaza en ese ámbito.

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“Hoy seguimos asegurándonos de estar preparados para afrontar los desafíos de las amenazas en constante evolución, dondequiera que se presenten”, declaró Meink en la Conferencia Aérea, Espacial y Cibernética, un encuentro anual organizado por la Asociación de las Fuerzas Aéreas y Espaciales en National Harbor, Maryland.

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“Por eso, Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la fuerza conjunta contra acciones hostiles”, afirmó.

El secretario no dio detalles sobre el tipo de armas que fueron lanzadas ni sobre los efectos que podrían provocar. Sin embargo, el anuncio se enmarca en las políticas del presidente Donald Trump, quien durante su primer mandato impulsó la creación de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en 2019, como parte de la Fuerza Aérea, con el objetivo de reforzar las capacidades de defensa del país frente a otras potencias militares como China y Rusia.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos sostiene que China ha desarrollado y puesto en operación capacidades tanto espaciales como antisatélite, en línea con su estrategia de modernización militar. Sobre Rusia, señala que Moscú concibe el espacio como un escenario de guerra y considera que el control de ese ámbito podría ser determinante en futuros conflictos.

Sin embargo, expertos y medios estadounidenses advierten que el despliegue de armas en el espacio podría tener consecuencias de gran alcance. Un ataque contra la infraestructura espacial podría afectar satélites esenciales para la predicción meteorológica y la respuesta ante desastres, además de interrumpir sistemas de navegación global de los que dependen actividades cotidianas y sectores estratégicos, como la banca, el transporte de mercancías, los servicios de transporte y la atención de emergencias.

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Aunque el marco jurídico internacional establece límites para la militarización del espacio, estos no abarcan todas las formas de armamento. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe colocar armas nucleares y otros dispositivos de destrucción masiva en órbita, pero no contempla de manera explícita las armas convencionales ni los ataques desde la Tierra contra objetivos espaciales. Esta falta de regulación específica deja abiertas distintas interpretaciones sobre qué acciones están permitidas.

El pasado diciembre, Trump firmó una orden ejecutiva para reforzar la superioridad de Estados Unidos en el espacio, con énfasis en nuevas tecnologías de defensa antimisiles y en la capacidad de responder a posibles amenazas, incluso aquellas relacionadas con armas nucleares en órbita. La medida forma parte del proyecto de la “Cúpula Dorada”, un ambicioso escudo antimisiles que el mandatario espera tener listo en 2028 y cuyos detalles aún no han sido revelados por completo.

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