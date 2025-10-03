EE. UU. deporta a periodista salvadoreño que cubrió movilizaciones anti-Trump

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) hace guardia mientras cientos de manifestantes se reúnen cerca de una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: AFP - OCTAVIO JONES

Un periodista salvadoreño residente en Estados Unidos desde hace dos décadas fue deportado el viernes tras ser arrestado a mediados de junio mientras cubría las protestas contra Donald Trump, anunció una organización estadounidense de defensa de los derechos de la prensa.

🔑Las claves del caso del periodista salvadoreño (por si tiene afán)

El periodista salvadoreño Mario Guevara fue deportado de Estados Unidos tras ser arrestado en junio mientras cubría protestas contra Trump.

El Comité para la Protección de los Periodistas denunció que se trata de un caso de represalia vinculado con su labor periodística.

Guevara vivía en Estados Unidos desde 2004, era un periodista especializado en inmigración y ganador de un premio Emmy en 2023.

Las autoridades lo detuvieron en Atlanta durante las manifestaciones “No Kings” , pese a estar claramente identificado como prensa.

Los cargos menores que se le imputaron fueron retirados, pero su deportación marca una señal de deterioro en la libertad de prensa en EE. UU.

“Esta mañana, el periodista Mario Guevara fue deportado de Estados Unidos a su natal El Salvador”, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en un comunicado, afirmando que esta es “la primera vez que se documenta este tipo de represalias relacionadas con la actividad periodística”.

Contactado por la AFP, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no hizo comentarios de inmediato.

Especializado en temas de inmigración, Guevara, ganador en 2023 de un premio Emmy por sus coberturas, llegó en 2004 a Estados Unidos con una visa temporal.

Posteriormente, intentó regularizar su situación, pero hasta el momento de su detención no lo había logrado, de acuerdo a documentos judiciales.

Según Katherine Jacobsen, una representante del CPJ, “no se trata simplemente de su estatus migratorio”, sino de “represalias por su trabajo periodístico”.

Esta medida representa “una señal preocupante del deterioro de la libertad de prensa bajo la administración Trump”, comentó.

Las autoridades detuvieron a Guevara cerca de Atlanta el 14 de junio mientras cubría las manifestaciones “No Kings” (Sin reyes), la mayor movilización popular desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Según imágenes transmitidas en vivo en su canal de Facebook, el periodista llevaba un chaleco antibalas con el logo de “Prensa” y un casco protector.

Inicialmente, fue acusado de delitos menores relacionados con su trabajo (reunión ilegal, obstrucción, presencia de un peatón en la vía pública, etc.).

Esos cargos fueron posteriormente retirados, según documentos judiciales.

