ICE estará en el Super Bowl 2026 tras anunciarse a Bad Bunny como show de medio tiempo

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estará presente en el Super Bowl 2026, donde el puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo, de acuerdo con declaraciones de Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional.

El anuncio de que el artista se presentaría allí generó sorpresa debido a que el cantante había declarado anteriormente que no realizaría conciertos en el país por temor a que ICE se presentara en sus eventos para arrestar a inmigrantes entre el público.

Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 2026.

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que estará presente en el estadio durante el evento, generando preocupación entre inmigrantes.

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, reiteró que no habrá refugio seguro para personas en situación migratoria irregular.

La participación de Bad Bunny estará dedicada a su comunidad, cultura e historia puertorriqueña.

La creciente influencia latina en el Super Bowl se refleja en la audiencia, los comerciales y la música, con 39 millones de aficionados latinos en EE. UU.

“No hay ningún lugar donde se pueda ofrecer refugio seguro a personas que están en este país de manera ilegal. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”, dijo Lewandowski el miércoles en The Benny Show.

“Te encontraremos. Te detendremos. Te llevaremos a un centro de detención y te deportaremos. Así que sepan que esta es una situación muy real bajo esta administración, que es completamente contraria a cómo solía ser antes”, añadió.

Al confirmarse su participación, el puertorriqueño aseguró que el concierto estaría dedicado a su comunidad: “esto es por mi gente, por mi cultura y por nuestra historia”.

Por su parte, Lewandowski, quien trabajó como jefe de campaña de Trump durante las elecciones de 2016, criticó a la NFL por elegir a Bad Bunny como protagonista del evento el próximo año.

“Es tan vergonzoso que hayan decidido escoger a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el espectáculo de medio tiempo”, afirmó el asesor.

👉 ¿Cuántos latinos van al Super Bowl?

Según Bein Sports, la presencia de los latinos en el Super Bowl crece cada vez más y no solo por su asistencia al evento, sino también por su participación cada vez más activa en los comerciales , en el espectáculo de medio tiempo y en la cancha.

“Cada vez más aficionados latinos se están involucrando y consumiendo todo lo relacionado con el fútbol americano”, dijo Stacie de Armas, vicepresidenta senior de Diversas Perspectivas e Iniciativas en Nielsen, en una entrevista con EFE.

“Más allá de las discusiones políticas, las empresas y la NFL reconocen el impacto de la comunidad latina”, agregó De Armas.

Es importante destacar que hay 39 millones de aficionados latinos de la liga en Estados Unidos, lo que los convierte en la base de seguidores de más rápido crecimiento. La audiencia latina del Super Bowl aumentó un 51 % entre 2021 y 2024, según Los Angeles Times.

🎤 La participación de la música latina

Bad Bunny se une a la lista de grandes artistas latinos que han protagonizado este magno evento, entre los que destacan Shakira, Jennifer Lopez y artistas invitados como Gloria Estefan, J Balvin y Enrique Iglesias.

Su participación no solo reafirma la creciente influencia latina en el espectáculo más visto del mundo, sino que también continúa una tradición que no es nueva ni será la última en celebrar la música y cultura latina en el Super Bowl.

