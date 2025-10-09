Listo el “swap” entre EE. UU. y Argentina; US 20,000 millones rumbo a Buenos Aires

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina del mandatario Javier Milei (i), junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión este martes, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - Presidencia de Argentina

Estados Unidos acordó una línea de financiamiento de US 20.000 millones con Argentina mediante un swap (intercambio de divisas) y compró este jueves pesos en el mercado, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Estados Unidos acordó con Argentina una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares mediante un swap de divisas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció además la compra directa de pesos argentinos en el mercado.

Javier Milei celebró el respaldo de Washington y destacó su alianza con Estados Unidos en busca de “libertad económica”.

El Fondo Monetario Internacional coordina con el ministro Luis Caputo la aplicación del programa económico argentino, aunque el Tesoro negó que se trate un rescate.

La operación tiene también un interés geopolítico: reforzar la estabilidad argentina y la influencia estadounidense en el Cono Sur.

“Argentina enfrenta un momento de aguda falta de liquidez. La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), está unida detrás de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar rápidamente. Y actuaremos”, indicó Bessent en la red X, tras cuatro días de negociaciones con su homólogo argentino, Luis Caputo.

The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

“Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos”, explicó Bessent.

“Adicionalmente hemos finalizado un acuerdo de divisas swap con el banco central argentino de US 20.000 millones”, añadió.

El presidente argentino, Javier Milei, en medio de una profunda crisis política y financiera, tiene prevista una visita a la Casa Blanca el 14 de octubre.

“Juntos, como aliados cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad”, reaccionó Milei en la red X, donde también saludó al “mejor ministro de Economía de toda la historia argentina”, en alusión a Caputo.

El FMI, que celebra la semana que viene su asamblea de otoño (boreal), tiene un papel en esta ayuda financiera, que Bessent aseguró la semana pasada que no era “un rescate”.

“El ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI sobre los compromisos de Argentina en el marco de su programa” bilateral, recordó Bessent.

Argentina tiene ya una línea de crédito con el Fondo de US 20.000 millones, acordada en abril.

Interés estratégico de EE. UU.

Bessent describió un panorama económico optimista para su aliado del Cono Sur, a pesar de la presión que sufre desde hace semanas la deuda argentina y su moneda nacional.

“Las políticas de Argentina, cuando están ancladas en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada”, aseguró en su mensaje.

Bessent aseguró que en sus conversaciones con Caputo le tranquilizó “su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo de Argentina mediante impuestos más bajos, mayor inversión, creación de empleo en el sector privado y asociación con aliados”.

“A medida que Argentina se libra del peso muerto del Estado y deja de gastar en inflación, grandes cosas son posibles”, añadió.

Pero en la ayuda financiera de Argentina hay también intereses geopolíticos, reconoció Bessent.

“El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que ayude a anclar un Hemisferio Occidental [América Latina] próspero es del interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidaria”, precisó.

El gobierno Trump enfrenta la oposición de algunos legisladores demócratas, que han pedido mediante una carta explicaciones sobre una ayuda financiera a un país que, en algunos rubros como la soja, es competidora de los agricultores estadounidenses.

Por su parte Milei sufrió una dolorosa derrota legislativa provincial a principios de septiembre que desató una corrida cambiaria.

El Banco Central se vio forzado a vender más de US 1.000 millones en tres días para sostener el peso, en una situación de volatilidad financiera que persiste desde entonces.

Con las reservas alicaídas, se espera que el anuncio de Bessent despeje la desconfianza de los mercados de cara al desafío electoral que tendrá Milei en octubre.

