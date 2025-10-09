Este es el plan de ONU para los primeros 60 días si se da el alto el fuego en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este viernes, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - Angel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las Naciones Unidas (ONU) afirma estar lista para lanzar, tan pronto como entre en vigor el alto el fuego en Gaza, un plan de 60 días para asistir a la población del territorio devastado, para el que ya dispone de 170.000 toneladas de ayuda humanitaria.

🔑Las claves del plan de la ONU para Gaza (por si tiene afán)

La ONU anunció un plan de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto al fuego.

El programa incluye 170.000 toneladas de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad.

Se distribuirá ayuda alimentaria a 2,1 millones de personas y apoyo nutricional a 500.000 con desnutrición severa.

El plan contempla reparar redes de agua, restablecer servicios de salud y abrir escuelas temporales para 700.000 niños.

Solo el 28% del plan humanitario de 4.000 millones de dólares ha sido financiado, advirtió la ONU.

“Varios cientos” de camiones al día serán movilizados para implementar el plan en auxilio de una población a la que desde hace meses Israel no permite acceder a alimentos y medicamentos, entre otros productos de primera necesidad.

Le recomendamos: Lo que se sabe sobre la liberación de rehenes y el plan de paz entre Israel y Hamás

“Nuestro plan detallado y probado está en marcha. Nuestros suministros, 170.000 toneladas de alimentos, medicamentos y otros bienes, están disponibles. Nuestros equipos valientes, expertos y decididos están preparados”, declaró este jueves Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU, durante una videoconferencia desde Arabia Saudita.

Alimentos y agua

“La hambruna debe revertirse en los lugares donde ha arraigado y prevenirse en los demás”, clamó Fletcher.

El plan proporcionará ayuda alimentaria a 2,1 millones de personas y asistencia nutricional más específica a 500.000 personas que padecen desnutrición severa.

Le podría interesar: Hamás dice que tiene garantías en el acuerdo para fin de la guerra en Gaza

Incluye distribución en especie, apoyo a panaderías y comedores comunitarios, y dinero en efectivo para que 200.000 familias adquieran los alimentos que elijan.

La ONU también pretende proporcionar servicios de agua y saneamiento a 1,4 millones de personas.

“Ayudaremos a reparar la red de distribución de agua (...) y las fugas de alcantarillado”, “retiraremos los residuos de las zonas residenciales y proporcionaremos productos de higiene, jabón, champú, detergentes y toallas sanitarias”, declaró el funcionario de la ONU.

También puede leer: Así reaccionan palestinos e israelíes al plan de alto al fuego en Gaza

Salud, educación y refugios

La ONU trabajará para restaurar el sistema de salud, que está “diezmado”, proporcionar más equipos y medicamentos, aumentar las evacuaciones médicas, desplegar más equipos médicos de emergencia y fortalecer la atención básica y la salud mental.

Se prevé la distribución de “miles de tiendas de campaña cada semana”.

El plan también incluye la reapertura de centros educativos temporales para 700.000 niños.

Le sugerimos: Israel se prepara para la votación del plan de paz para Gaza: hay opiniones divididas

Se necesita el dinero necesario

“Para que todo esto sea posible, necesitamos diez cosas”, insistió Fletcher.

Entre estas condiciones mencionó el ingreso de “al menos 1,9 millones de litros de combustible cada semana”, el restablecimiento del gas para cocinar y la apertura de todos los cruces fronterizos con más escáneres para agilizar la autorización de los envíos y la seguridad.

También que la población asistida pueda acceder sin obstáculos a la ayuda enviada, así como fondos para el plan.

Lea también: Acuerdo entre Israel y Hamás: así se gestó el plan de paz de Trump para Gaza

“Hasta la fecha, solo se ha financiado el 28 % del plan humanitario de 4.000 millones de dólares para 2025 en los territorios palestinos”, lamentó.

La ONU necesitará fondos para superar las 170.000 toneladas de ayuda, especialmente en Israel, Jordania, Egipto y Chipre, que no serán suficientes para cubrir estos primeros 60 días.

“Seamos claros: este problema no desaparecerá en dos meses”, advirtió el alto funcionario.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com